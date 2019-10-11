الزراعة: 95 ألف رأس ماشية و7.441 مليون طائر مذبوحات المجازر خلال 30 يوم

كشف تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة ، إنه طبقا للتقارير الواردة من الادارة العامة للمجازر، يوضح اجمالى المذبوحات من الحيوانات الحية المحلية خلال الشهر الماضى قد بلغت (95,262) رأس من الماشية من أجل وصول لحوم سليمة الى المستهلكين ومكافحة الامراض التى تنتقل عن طريق اللحوم المذبوحة خارج المجازر.

وأكد تقرير الخدمات البيطرية ، الذى حصل لـ " اليوم السابع "، على نسخه منه ، بلغ اجمالى المذبوحات من الدواجن (7,441,958) طائر تحت الاشراف البيطري الكامل فى المجازر المعتمدة لضمان وصول لحوم سليمة للمستهلك وخالية من اى مسببات مرضية وللحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر المعتمدة.

وأوضحت الهيئة ،أنها من خلال الادارة المركزية للصحة العامة والمجازر تقوم بالتخطيط والمتابعة الحقلية ووضع اسس أعمال مكافحة الأمراض المشتركة وتحديد شروط ومواصفات المجازر واساليب تطوير العمل والارتقاء بمستوى العاملين بالمجازر من خلال الدورات التدريبية المستمرة ومنح التصاريح لبعض المهن المكملة بالمجازر ( السلاخين – تصاريح منشأت تجهيز الامعاء المعدة للتصدير ) وعمل برنامــــج مكثف للمرور الدورى على جميع مجازر الجمهورية للحيوانات والتعاون مع مديريات الطب البيطرى فـــى المحافظات لضمان سلامة اللحوم والدواجن المنتجة بهذه المجازر والحد من ظاهرة الذبح خارج المجــــازر المعتمدة والتى تخضع للأشراف البيطرى الكامل.