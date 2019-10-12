ضبط شاب بالدقهلية استولى على بيانات بطاقات دفع إلكترونى لمهندس بالمعاش

الدقهلية - شريف الديب

تمكن ضباط مباحث الأموال العامة بالدقهلية من ضبط شخص استولى على بطاقة الدفع الإلكترونى من مهندس زراعى على المعاش عن طريق القراصنة الإلكترونية والنصب واستخدمها فى شراء منتجات من على صفحات الإنترنت.

وتلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم بطاقات الدفع الإلكترونى والاحتيال عبر الإنترنت والاستيلاء على أموال الشركات والعملاء.

فقد تبلغ لفرع الإدارة بشرق الدلتا من" مهندس زراعى بالمعاش - مقيم بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بالدقهلية" بفقد كارت الدفع الإلكترونى الخاص به وعقب ذلك ورد له رسائل من خدمة العملاء بالبنك تفيد خصم مبلغ مالى قدر 5.608 خمسة ألاف وستمائة وثمانية جنية مصرى من حسابه الشخصى طرف البنك والخاص ببطاقة الائتمان المفقودة.

أكدت التحريات صحة الواقعة وأسفرت عن قيام أحد الأشخاص بعمل عدة عمليات شراء من أحد مواقع التسوق الإلكترونى مستخدمًا البطاقة الخاصة بالشاكى وبالتنسيق مع إدارة شركة التسوق الإلكترونى أمكن تحديد شخص القائم بتلك العمليات وتبين أنه" حاصل على بكالوريوس علوم - مقيم بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية " كما أضافت التحريات قيام المذكور باستخدام برامج القرصنة الإلكترونية واختراق المواقع الإلكترونية المختلفة على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" والاستيلاء على البريد الإلكترونى لمستخدميها وإرسال رسائل خادعة على حساباتهم الإلكترونية تفيد طلب تحديث بياناتهم البنكية والاستيلاء عن طريق تلك الرسائل الخادعة على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى لبعض العملاء والضحايا وهو ما يعرف بأسلوب التصيد " PHISHING " واستخدامها عقب ذلك فى شراء منتجات وبضائع من المواقع الإلكترونية لشركات التسوق الإلكترونى بالخارج وشحنها للبلاد واستلامها من خلال شركة التسوق الإلكترونى وخصم قيمة رسوم الشحن والجمارك المقررة على الشحنات من ذات الحسابات المستولى عليها.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية بأمن الدقهلية تم ضبطه وبحوزته "جهاز لاب توب، جهاز تابلت" بفحصهما فنيًا تبين أنهما محملًا بتطبيق بريد إلكترونى وبيان بالعمليات التى تمت على الحساب البنكى الخاص بالشاكى بقية المبلغ بعالية وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه وقرر بتحصله على بيانات بطاقة الدفع الإلكترونى الخاصة بالشاكى من خلال إعلان على أحد مواقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك " المنشور به صورة لتلك البطاقة المفقودة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.