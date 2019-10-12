سوبر كورة
Ads
السبت، 12 أكتوبر 2019 01:21 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

ضبط شاب بالدقهلية استولى على بيانات بطاقات دفع إلكترونى لمهندس بالمعاش

السبت، 12 أكتوبر 2019 12:42 م
ضبط شاب بالدقهلية استولى على بيانات بطاقات دفع إلكترونى لمهندس بالمعاش حبس - أرشيفية
الدقهلية - شريف الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكن ضباط مباحث الأموال العامة بالدقهلية من ضبط شخص استولى على بطاقة الدفع الإلكترونى من مهندس زراعى على المعاش عن طريق القراصنة الإلكترونية والنصب واستخدمها فى شراء منتجات من على صفحات الإنترنت.

 

وتلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم بطاقات الدفع الإلكترونى والاحتيال عبر الإنترنت والاستيلاء على أموال الشركات والعملاء.

 

فقد تبلغ لفرع الإدارة بشرق الدلتا من" مهندس زراعى بالمعاش - مقيم بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بالدقهلية" بفقد كارت الدفع الإلكترونى الخاص به وعقب ذلك ورد له رسائل من خدمة العملاء بالبنك تفيد خصم مبلغ مالى قدر 5.608 خمسة ألاف وستمائة وثمانية جنية مصرى من حسابه الشخصى طرف البنك والخاص ببطاقة الائتمان المفقودة.

 

أكدت التحريات صحة الواقعة وأسفرت عن قيام أحد الأشخاص بعمل عدة عمليات شراء من أحد مواقع التسوق الإلكترونى مستخدمًا البطاقة الخاصة بالشاكى وبالتنسيق مع إدارة شركة التسوق الإلكترونى أمكن تحديد شخص القائم بتلك العمليات وتبين أنه" حاصل على بكالوريوس علوم - مقيم بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية " كما أضافت التحريات قيام المذكور باستخدام برامج القرصنة الإلكترونية واختراق المواقع الإلكترونية المختلفة على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" والاستيلاء على البريد الإلكترونى لمستخدميها وإرسال رسائل خادعة على حساباتهم الإلكترونية تفيد طلب تحديث بياناتهم البنكية والاستيلاء عن طريق تلك الرسائل الخادعة على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى لبعض العملاء والضحايا وهو ما يعرف بأسلوب التصيد " PHISHING " واستخدامها عقب ذلك فى شراء منتجات وبضائع من المواقع الإلكترونية لشركات التسوق الإلكترونى بالخارج وشحنها للبلاد واستلامها من خلال شركة التسوق الإلكترونى وخصم قيمة رسوم الشحن والجمارك المقررة على الشحنات من ذات الحسابات المستولى عليها.

 

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية بأمن الدقهلية تم ضبطه وبحوزته "جهاز لاب توب، جهاز تابلت" بفحصهما فنيًا تبين أنهما محملًا بتطبيق بريد إلكترونى وبيان بالعمليات التى تمت على الحساب البنكى الخاص بالشاكى بقية المبلغ بعالية وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه وقرر بتحصله على بيانات بطاقة الدفع الإلكترونى الخاصة بالشاكى من خلال إعلان على أحد مواقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك " المنشور به صورة لتلك البطاقة المفقودة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


الدقهلية

أخبار الحوادث

مباحث الأموال العامة

مركز السنبلاوين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الأموال العامة تضبط تاجر بحوزته عملات أجنبية مختلفة فى الإسكندرية

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 12:05 م

صور.. "الأموال العامة" بالإسكندرية تلاحق مراكز إصدار الشهادات الجامعية المزورة.. ضبط 5 مراكز خلال شهر واحد وتحويل أصحابها للنيابة العامة.. وتسعيرة الشهادة الواحدة تصل لـ50 ألف جنيه حسب التخصص واسم الجامعة

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 03:23 م

تفاصيل استيلاء موظفتين بالشرقية على 10 ملايين جنيه من المال العام

الخميس، 03 أكتوبر 2019 10:56 ص

الأموال العامة تضبط شخصا جمع ربع مليون جنيه من ضحاياه بزعم توظيفها بسوهاج

الثلاثاء، 01 أكتوبر 2019 11:35 ص

الأموال العامة بسوهاج تضبط صاحب محل أجهزة كهربائية متهم بالنصب على المواطنين

السبت، 28 سبتمبر 2019 12:44 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
CNN تبرز اكتشاف منطقة صناعية فرعونية بالأقصر.. وزاهى حواس: غير مسبوقة

CNN تبرز اكتشاف منطقة صناعية فرعونية بالأقصر.. وزاهى حواس: غير مسبوقة

القوات البحرية المصرية والكورية الجنوبية تنفذان تدريبا عابرا بالبحر المتوسط

القوات البحرية المصرية والكورية الجنوبية تنفذان تدريبا عابرا بالبحر المتوسط

ننشر خريطة توزيع دوائر محكمة استئناف القاهرة ومقارها للعام الجديد

ننشر خريطة توزيع دوائر محكمة استئناف القاهرة ومقارها للعام الجديد

كيف يعيد ميتشو بناء "جسر المودة" مع عشاق الزمالك وإنهاء مرحلة "حبة فوق وحبة تحت"؟.. الفوز على الأهلى بعد صفعة السوبر.. التأهل لدور المجموعات الأفريقى.. إعادة الانضباط للفريق.. وفتح أبواب مدرسة الفن والهندسة

كيف يعيد ميتشو بناء "جسر المودة" مع عشاق الزمالك وإنهاء مرحلة "حبة فوق وحبة تحت"؟.. الفوز على الأهلى بعد صفعة السوبر.. التأهل لدور المجموعات الأفريقى.. إعادة الانضباط للفريق.. وفتح أبواب مدرسة الفن والهندسة

فيديو.. لحظة هروب العناصر الداعشية من السجون بعد العدوان التركى على سوريا

فيديو.. لحظة هروب العناصر الداعشية من السجون بعد العدوان التركى على سوريا

سلطات فرنسا تكشف: إرهابية قتلت على يد الشرطة تعمل لحساب مؤسسة قطر الخيرية

سلطات فرنسا تكشف: إرهابية قتلت على يد الشرطة تعمل لحساب مؤسسة قطر الخيرية

إنفوجراف.. تقرير التنافسية العالمية يبرز تقدم مصر 7 مراكز بمحور النظام المالى

إنفوجراف.. تقرير التنافسية العالمية يبرز تقدم مصر 7 مراكز بمحور النظام المالى

الأرصاد: غدًا طقس حار على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 34 درجة

الأرصاد: غدًا طقس حار على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 34 درجة

إحالة 18 متهما فى قضية تزوير مستندات السفارات الأجنبية بمصر للجنايات

إحالة 18 متهما فى قضية تزوير مستندات السفارات الأجنبية بمصر للجنايات

إحالة متهم بـ"خلية إمبابة" لفضيلة المفتى.. و30 نوفمبر النطق بالحكم

إحالة متهم بـ"خلية إمبابة" لفضيلة المفتى.. و30 نوفمبر النطق بالحكم

الإعدام شنقاً لـ6 متهمين فى" الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة"

الإعدام شنقاً لـ6 متهمين فى" الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة"

الأهلي يؤكد جاهزية عمرو السولية لمباراة الزمالك السبت المقبل

الأهلي يؤكد جاهزية عمرو السولية لمباراة الزمالك السبت المقبل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة