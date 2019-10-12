تعرف على عقوبة "العلم بوقوع جريمة إرهابية" دون الإبلاغ عنها

كتبت هدى أبو بكر

حدد قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 عقوبة لمن يعلم بوقوع جريمة إرهابية أو التحضير لها دون أن يبلغ عنها.

ونصت المادة 33 من القانون على، "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من علم بوقوع جريمة إرهابية أو بالإعداد أو التحضير لها، أو توافرت لديه معلومات أو بيانات تتصل بأحد من مرتكبيها، وكان بإمكانه الإبلاغ، ولم يُبلغ السلطات المختصة.

ولا يسرى حكم الفقرة السابقة من هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجاني.

ونص القانون على عقوبة لمن شارك فى التحضير أو الإعداد لعمل إرهابى ، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بأى عمل من أعمال الإعداد أو التحضير لارتكاب جريمة إرهابية، حتى ولو لم يتعد عمله هذا الإعداد أو التحضير.

وأعفى القانون من يبلغ عن الجريمة من العقوبة حيث نصت المادة 38 على، "يُعفى من العقوبات المقررة للجرائم المشار إليها في هذا القانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة قبل البدء في تنفيذ الجريمة، ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل البلاغ بعد تنفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق، وذلك إذا مكن الجاني السلطات من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين، أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة".