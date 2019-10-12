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تحرير 257 عقد لتقنين أراضى الدولة بالبحيرة بقيمة 875 مليون جنيه

السبت، 12 أكتوبر 2019 02:58 م
تحرير 257 عقد لتقنين أراضى الدولة بالبحيرة بقيمة 875 مليون جنيه اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة القيادات التنفيذية بتكثيف العمل من أجل تقنين الأراضى المملوكة للدولة بمدن ومراكز المحافظة، وذلك تأكيدا لهيبة الدولة والحفاظ على حق الشعب من مساحات الأراضى أملاك الدولة سواء كانت مبانى أو أراضى زراعية .

مضيفا أنه بمتابعة موقف التقنين الحالى تبين تحرير 257 عقد بيع إبتدائى للمبانى والزراعة، وذلك طبقاً لقانون 144 ولائحته التنفيذية.

كما بلغ إجمالى المتحصلات من طلبات التقنين حتى الآن 875 مليون و 979 ألف جنيه، وجارى استكمال أعمال التقنين بمدن ومراكز المحافظة .

وشدد محافظ البحيرة، على الإسراع فى إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بتقنين الأوضاع لواضعى اليد على أراضى أملاك الدولة ممن تقدموا بطلبات لتوفيق أوضاعهم وأستوفوا كافة الإشتراطات المطلوبة وفقاً للضوابط والمعايير المحددة .

جدير بالذكر أن المنظومة الإليكترونية والتى تعمل طبقاً للقانون 144 لسنة 2017م هى المسئولة عن متابعة ومراجعة ملفات المتقدمين بطلبات تقنين واضعى اليد على أراضى أملاك الدولة، وهى تعمل على مدار 24 ساعة على دورتين صباحية ومسائية، وذلك لتيسير الإجراءات للمتقدمين لتوفيق أوضاعهم.

 


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