تجديد حبس متهمتين بالتخابر لصالح دولة أجنبية 45 يوما

كتبت أمنية الموجي - إيهاب المهندس

جددت محكمة جنايات جنوب القاهرة، حبس متهمتين 45 يوما احتياطيا علي ذمة التحقيقات التي تجرى معهما بمعرفة النيابة في اتهامهما بمشاركة جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف احكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة، والتخابر لصالح دولة أجنبية.

المتهمتان الصادر بحقهم القرار كلامن : سمية ماهر ورشا ماهر، وجهت النيابة للمتهمتين في القضية 955 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم مشاركة جماعة ارهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائي، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة علي شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.

ويواجه المتهمتين في القضية تهمة الاشتراك في سلوك يضر البلاد، و تمرير مكالمات دولية والتخابر لصالح دولة أجنبية.