سوبر كورة
Ads
السبت، 12 أكتوبر 2019 07:37 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

|القابضة للسياحة": تطوير 12 فندقًا بتكلفة 741.4 مليون جنيه

السبت، 12 أكتوبر 2019 05:40 م
|القابضة للسياحة": تطوير 12 فندقًا بتكلفة 741.4 مليون جنيه ميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق
كتب عبد الحليم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت ميرفت حطبة، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، إنه جارى تطوير 12 فندقا تابعة لشركته العامة للسياحة إيجوث، ومصر للسياحة بتكلفة تبلغ نحو 741.4 مليون جنيه.

 

وكشفت البيانات المالية لشركة إيجوث، انه يجرى تطوير فنادق ماريوت، مينا هاوس، ونتر بالاس، شبرد، سيسيل، شتايجنبرجر الأقصر، فلسطين، سويس أن العريش، كوزموبوليتان، المعاهد الفندقية، ومريديها دهب بتكلفة 571.4 مليون جنيه.

 

وبحسب البيانات المالية فإن شركة مصر للفنادق تطور فندق سفير دهب بتكلفة 170 مليون جنيه ومتوقع افتتاحه عام 2020.

 

كما تطور شركة مصر للسياحة قرية مجاويش بالغردقة على أن يتم افتتاح المرحلة الأولى من التطوير العام المقبل، بجانب تطوير فندقى رومانس بالإسكندرية وبورسعيد.

 

وأشارت البيانات المالية أن شركة المعمورة تطور فندق أبواب الأقصر و3 فنادق عائمة.

 

جدير بالذكر أنه تم الانتهاء من تطوير فندق اللسان بدمياط وجاهز على الافتتاح.


القابضة للسياحة

ميرفت حطبة

تطوير الفنادق

قطاع الاعمال العام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس القابضة للسياحة: 795.3 مليون جنيه أرباح الشركات التابعة

الخميس، 10 أكتوبر 2019 04:38 م

عمومية القابضة للسياحة: 4.2 مليار الإيرادات المستهدفة و1.2 مليار جنيه صافى ربح

الأربعاء، 10 يوليه 2019 11:44 ص

صور.. القابضة للسياحة تكشف التفاصيل الكاملة لافتتاح فندق اللسان رأس البر

الجمعة، 05 يوليه 2019 10:14 م

رئيس القابضة للسياحة والفنادق: 3.4 مليار جنيه إيرادات الشركات التابعة العام الجارى.. ميرفت حطبة لـ"اليوم السابع": استثمار 847.6 مليون جنيه العام المقبل لتطوير وتحديث الفنادق والمنتجعات والشركات التجارية

الإثنين، 01 يوليه 2019 11:30 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أردوغان يرفع لواء داعش ويحرر الإرهابيين فى عدوانه على سوريا.. كاريكاتير

أردوغان يرفع لواء داعش ويحرر الإرهابيين فى عدوانه على سوريا.. كاريكاتير

السيسى يتسلم دعوة من "سلفا كير" لحضور مفاوضات السلام السودانية

السيسى يتسلم دعوة من "سلفا كير" لحضور مفاوضات السلام السودانية

دار الإفتاء: يجوز زراعة الأشجار داخل المقابر

دار الإفتاء: يجوز زراعة الأشجار داخل المقابر

فيديو.. كردية تصرخ بعد قتل القوات التركية لطفلتها: ماذا يريد أردوغان منا؟

فيديو.. كردية تصرخ بعد قتل القوات التركية لطفلتها: ماذا يريد أردوغان منا؟

موجز 6.. وزراء الخارجية العرب يطالبون باتخاذ إجراءات سياسية واقتصادية ضد تركيا

موجز 6.. وزراء الخارجية العرب يطالبون باتخاذ إجراءات سياسية واقتصادية ضد تركيا

شاهد فى دقيقة.. ماذا قدم مروان محسن مع الأهلى قبل الإصابة اللعينة؟

شاهد فى دقيقة.. ماذا قدم مروان محسن مع الأهلى قبل الإصابة اللعينة؟

وزير داخلية تركيا متوعدا المعارضة: السجون لمنتقدى العملية العسكرية بسوريا

وزير داخلية تركيا متوعدا المعارضة: السجون لمنتقدى العملية العسكرية بسوريا

حسام البدرى يستعد لضربة البداية مع منتخب مصر أمام بتسوانا.. مدرب الفراعنة يدفع بالقوة الضاربة لاستعادة الثقة.. منافسة أهلاوية زملكاوية على حراسة المرمى.. المهاجم صداع برأس الجهاز الفنى.. و10 آلاف مشجع بالمدرجات

حسام البدرى يستعد لضربة البداية مع منتخب مصر أمام بتسوانا.. مدرب الفراعنة يدفع بالقوة الضاربة لاستعادة الثقة.. منافسة أهلاوية زملكاوية على حراسة المرمى.. المهاجم صداع برأس الجهاز الفنى.. و10 آلاف مشجع بالمدرجات

صور.. السعودية تكشف عن أعلى مصلى معلق فى العالم

صور.. السعودية تكشف عن أعلى مصلى معلق فى العالم

جال جادوت تلعب دور البولندية "إيرينا سيندلر" فى مسلسل الهولوكوست

جال جادوت تلعب دور البولندية "إيرينا سيندلر" فى مسلسل الهولوكوست

شاهد.. محمد صلاح فى فيديو جديد مع عارضة الأزياء أليساندرا أمبروسيو

شاهد.. محمد صلاح فى فيديو جديد مع عارضة الأزياء أليساندرا أمبروسيو

عزمى محيلبة يحصد برونزية كأس العالم للرماية

عزمى محيلبة يحصد برونزية كأس العالم للرماية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة