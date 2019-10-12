إحالة عاطل للمحاكمة الجنائية لاتهامه بالإتجار فى الحشيش بباب الشعرية

وكشفت تحقيقات النيابة، أنه أثناء مرور ضباط قسم شرطة باب الشعرية، وبصحبتهم القوة المرافقة بشارع درب الاقماعية بدائرة القسم، تمكنوا من ضبط "م. ن"، 33 سنة، عاطل، وسابق اتهامه في القضية رقم 387 لسنة 2015م باب الشعرية "مخدرات"، حال استقلاله السيارة رقم د ع ج 213 "ملك والده"، وبحوزته سيجارة مشتعلة بداخلها خليط من مادة التبغ وجوهر الحشيش المخدر.

بتفتيش السيارة عثر بداخلها على طبنجة صوت عيار 9 مم، وخزينة بداخلها 12 طلقة صوت من ذات العيار، و450 جرام حشيش، و7200 جنيه، وسلاح أبيض "كتر"، و3 هواتف محمولة.

بمواجهته أمام الرائد محمد المعداوي، رئيس مباحث قسم شرطة باب الشعرية، بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته طبنجة الصوت بقصد الدفاع، والمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من متحصلات البيع، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائه، والسيارة لتسهيل تنقلاته، فتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.