تمتلك مصر رؤية واستراتيجية واضحة فى التحول لمركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول والطاقة بمنطقة المتوسط، حيث تسعى فى خطوات ملموسة تم البدء فى تنفيذها خلال الفترات الماضية، وذلك وفق خطوات فنية مدروسة منفتحة على التجارب العالمية فى مجال تجارة وتداول الطاقة بالعالم.
وتمتلك مصر من المقومات ما يؤهلها لتحقيق هذه الاستراتيجية التى ستفتح آفاقا جديدة نحو تعظيم دور مصر فى تجارة وتخزين الخام والمنتجات البترولية والغاز الطبيعى، مما ستحقق عائدات لصالح الاقتصاد المصرى وتأمين إمدادات الطاقة للسوق المحلى ومشروعات التنمية، وتصدير الغاز للدول الأوروبية وكانت استراتيجية المصرية وأدواتها للتحول الى مركز إقليمى للطاقة بالمنطقة كالتالى:
كيف ستتحول مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول الوقود؟الجمعة، 11 أكتوبر 2019 06:49 ص
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تمتلك مصر رؤية واستراتيجية واضحة فى التحول لمركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول والطاقة بمنطقة المتوسط، حيث تسعى فى خطوات ملموسة تم البدء فى تنفيذها خلال الفترات الماضية، وذلك وفق خطوات فنية مدروسة منفتحة على التجارب العالمية فى مجال تجارة وتداول الطاقة بالعالم.
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