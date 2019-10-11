الرئيسية أخبار عاجلة قوات العدوان التركى تقصف بالمدفعية أحياء مدينة القامشلى السورية الجمعة، 11 أكتوبر 2019 09:25 م سوريا كتب أحمد عبد الرحمن مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها، أن القوات التركية تقصف بالمدفعية أحياء مدينة القامشلى السورية. العدوان التركى المدفعيه القامشلى سوريا مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة هؤلاء حلفاء الديكتاتور أردوغان.. مليشيات وعصابات وجيوش مرتزقة داخل سوريا الجمعة، 11 أكتوبر 2019 09:23 م قوات سوريا الديمقراطية: تركيا استهدفت قواعد عسكرية بعد انسحاب القوات الأمريكية الجمعة، 11 أكتوبر 2019 09:18 م "الابتزاز لغة تركية".. أردوغان يهدد أوروبا بورقة المهاجرين بعد إدانة زعماء القارة العجوز للعدوان على شمال سوريا ..توعد بإرسال 3.6 ملايين لاجئ .. ظامه يشتبك مع باريس.. ويزعم: ماكرون يفتت سوريا الجمعة، 11 أكتوبر 2019 09:00 م العالم ينتفض من أجل سوريا والخونة يبررون جرائم السفاح.. المجتمع الدولى يدين العدوان التركى على سوريا وينذرون بكارثة إنسانية.. وقنوات الإخوان تدافع عن أردوغان وتصف قتل المدنيين بالدفاع عن النفس الجمعة، 11 أكتوبر 2019 08:41 م أردوغان يواصل استفزازه للعالم: لن نوقف العملية العسكرية شمال سوريا الجمعة، 11 أكتوبر 2019 08:20 م شاهد.. قوات سوريا الديموقراطية تنشر فيديو لهروب عناصر داعش من سجن نفكور الجمعة، 11 أكتوبر 2019 08:15 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع محمد صلاح يتصدر غلاف مجلة "GQ" العالمية بصحبة عارضة أزياء برازيلية فيديو جراف.. أرقام مثلث هجوم الأهلى فى عهد فايلر مقارنة بـ لاسارتى عرض فيلم Breaking Bad اليوم بعد توقف 6 سنوات من المسلسل فيديو.. كواليس استنساخ "ويل سميث" فى فيلم Gemini Man كلوب يتوج بجائزة "مدرب الشهر" فى الدورى الإنجليزي.. فيديو أوباميانج يحصد جائزة "لاعب الشهر" فى الدوري الإنجليزي.. فيديو شاهد فى دقيقة.. جريمة هزت أبو النمرس.. يقتل زوجة عمه وابنتها للدفاع عن سمعته نفوق أول بقرة مستنسخة فى العالم فيديو معلوماتى.. طفلك عنده الصفراء؟.. 5 نصائح لحمايته منها عرض خاص لمدة شهر لفيلم The Irishman فى نيويورك.. اعرف التفاصيل النقد الدولى يبقى على توقعاته المرتفعة بنمو الاقتصاد المصرى بواقع5.9% أرقام هامة ارتبطت بإعادة محاكمة المتهمين بـ"فض اعتصام رابعة".. تعرف عليها المزيد من Trending Plus
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