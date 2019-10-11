سوبر كورة
Ads
الجمعة، 11 أكتوبر 2019 04:42 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

صرخات زوج: مطلقتى رفضت استلام منقولاتها واتهمتنى بتبديدها وحبستنى سنة

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 03:00 ص
صرخات زوج: مطلقتى رفضت استلام منقولاتها واتهمتنى بتبديدها وحبستنى سنة محكمة الاسرة-ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

"وقعت ضحية لجبروت زوجتي السابقة، بعد زواج دام 12 عاما، لتقرر تطليقي بدون مقدمات ولا أسباب مقنعة، وتحصل على حكم بسجنى سنة بتهمة تبديد المنقولات، التى دفعت 270 ألف لتسليمها لها، بخلاف حرمانى من أطفالى".. بتلك الكلمات قص "أحمد.ش" مأساته بعدما قضت محكمة جنح الجيزة بحبسه سنة بتهمة تبديد منقولات زوجته السابقة.

وأوضح أحمد أثناء نظر دعوى أقامها أمام محكمة الأسرة بإمبابة لتمكينه من رؤية أطفاله الثلاثة: "نجحت زوجتي في التفريق بيننا بعد ادعائها استحالة العشرة بيننا وخشيتها من ألا تقيم حدود الله بالكذب والغش والتدليس، رغم أنني كنت نعم الزوج بشهادة أهلها ولم أقصر فى حقها وأطفالي، وعملت فى وظيفتين عدة سنوات لأوفر لها المستوى المعيشى اللائق، وأضعت شقى العمر من أجل راحتها".

وأضاف: "سافرت من أجلها للخارج، ومكثت هناك 7 سنوات، كنت أرسل لها كل ما أتقاضاه لتضعه فى حسابها، فلم أكن أتخيل يوميًا أن تبيع عشرتى، وتستولى على كل ما أملكه، وتنتقم منى دون أن يحدث بيننا أى خلافات تذكر، وتحرمنى من أطفالى، وتعيش حياة جديدة مع أصدقائها بأموالى الى سلبتها منى".

ويؤكد: "زورت شهادة الشهود وتحايلت لعدم تسلم منقولاتها، حتى تحصل على حكم بحبسى، فمنذ العام الأول لزواجنا وهى تعاملنى كبنك تسحب منه المال بغير حساب، وتجعلنى كالمجنون لأوفر لها مصادر دخل أخرى حتى لا ننزل عن المستوى المعيشى الذى جعلتها تعيش فيه".

وأضاف: "أقامت ضدى دعوى طلاق للضرر، ورفضت منحى حقى فى رؤية الأولاد، رغم توسلى لأهلها للتوسط عندها كى تعود عما هى فيه، واحتالت على القانون وجعلتني أنفق 270 ألف حتى أسلم لها المنقولات الخاصة بها، لكنها رفضت وتعنتت".

 


محكمه الاسره

قائمه المنقولات

خلافات زوجيه

جنحه

حبس زوج

اخبار الحوادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تعرف على عقوبة حرمان الزوج من رؤية أولاده

تعرف على عقوبة حرمان الزوج من رؤية أولاده

التضامن: آخر موعد لتلقى طلبات تنمية مهارات الشباب للمهن الحرفية الثلاثاء

التضامن: آخر موعد لتلقى طلبات تنمية مهارات الشباب للمهن الحرفية الثلاثاء

4 موارد لتمويل صندوق التدريب والتأهيل للعاملين وفقًا لقانون العمل.. تعرف عليها

4 موارد لتمويل صندوق التدريب والتأهيل للعاملين وفقًا لقانون العمل.. تعرف عليها

"اقتراحات البرلمان" تخصص جلسات لعرض شكاوى المواطنين ومخاطبة الحكومة لحلها

"اقتراحات البرلمان" تخصص جلسات لعرض شكاوى المواطنين ومخاطبة الحكومة لحلها

أبرز المحطات فى أكبر قضية لـ"فساد القمح" بعد الحكم على المتهمين

أبرز المحطات فى أكبر قضية لـ"فساد القمح" بعد الحكم على المتهمين

كيف يجبر أردوغان شعبه على عدم انتقاد غزوه لسوريا؟

كيف يجبر أردوغان شعبه على عدم انتقاد غزوه لسوريا؟

الأمن يوافق على 40 ألف مشجع لودية مصر و بتسوانا

الأمن يوافق على 40 ألف مشجع لودية مصر و بتسوانا

كل ما تريد معرفته عن الاكتشافات الفرعونية الجديدة على يد العالم زاهى حواس بالأقصر

كل ما تريد معرفته عن الاكتشافات الفرعونية الجديدة على يد العالم زاهى حواس بالأقصر

قطع المياه عن 3 مناطق بالجيزة 8 ساعات مساء اليوم

قطع المياه عن 3 مناطق بالجيزة 8 ساعات مساء اليوم

إلزام محال العقارات غير المرخصة بتقنين أوضاعها خلال 5 سنوات.. اعرف التفاصيل

إلزام محال العقارات غير المرخصة بتقنين أوضاعها خلال 5 سنوات.. اعرف التفاصيل

س و ج.. كيف نفهم مضمون مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين 2020؟

س و ج.. كيف نفهم مضمون مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين 2020؟

مبادرة صحة المرأة: جميع خدماتنا بالوحدات الصحية مجانًا للسيدات فوق 18 عامًا

مبادرة صحة المرأة: جميع خدماتنا بالوحدات الصحية مجانًا للسيدات فوق 18 عامًا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة