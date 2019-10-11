راجح قاتل.. محافظ المنوفية يقبل يد أم محمود البنا: حق ابنك لو مجاش أنا هقعد فى بيتنا

المنوفية _محمد فتحى

قام اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، بزيارة منزل شهيد الشهامة محمود محمد البنا، والذى قتل على يد محمد راجح منذ أمس الأول أثناء قيامه بمحاولة الدفاع عن فتاة حال تعدى المتهم عليها بالضرب فى الشارع.

وقال محافظ المنوفية، لأم المجنى عليه محمود البنا، " لو حق ابنك مجاش أنا كمسؤل أقعد فى بيتنا ،إحنا فى دولة قانون ولازم كل واحد يأخذ حقه"، وقام بتقبيل يدها.

وطالب الأهالى بسرعة القصاص من المتهم محمد أشرف راجح والمشاركين معه فى الجريمة ،مرددين هتافات "فى الجنة ياشهيد ،إعدام راجح".

وتمكنت مباحث مركز تلا بمديرية أمن المنوفية ، تحت إشراف اللواء محمد عمارة مدير المباحث الجنائية من ضبط محمد أشرف راجح المتهم الرئيسى فى قتل محمود البنا والمعروف إعلاميا بضاحية الشهامة ومساعديه كلامن إسلام عواد 17 عاما ، مصطفى محمد 17 عاما ومقيمان جميعا بمدينة تلا .

وبمواجهته المتهمين إعترفو بقيام محمد أشرف راجح بقتل المجنى عليه بسبب خلافات على مغازلة فتاة .

قررت نيابة تلا بمحافظةالمنوفية، تحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية، المستشار السيد البحيرى رئيس النيابة الكلية، حبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

ترجع أجداث الواقعة لتلقي اللواء محمد ناجي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من اللواء محمد عمارة، مدير المباحث الجنائية بالمنوفية، يفيد استقبال مستشفى تلا المركزي "محمود. ع. أ" طالب بالصف الثالث الثانوي، جثة هامدة إثر طعنات نافذة بالبطن.

بالانتقال الفورى والفحص تبين قيام راجح .م 18 عاما بالتعدى عليه بمطواة نتيجة مشادة كلامية حال معاتبته على مغازلة جارتهما ، أثناء تواجدهم في إحدى المقاهي المتواجدة بالمدينة، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.