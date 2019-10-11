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حبس راجح قاتل محمود البنا ضحية الشهامة فى المنوفية و2 من المشتركين بالجريمة

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 11:13 ص
حبس راجح قاتل محمود البنا ضحية الشهامة فى المنوفية و2 من المشتركين بالجريمة الشاب الضحية محمود البنا
المنوفية - محمد فتحى

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قررت نيابة تلا بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية، المستشار السيد البحيرى رئيس النيابة الكلية، حبس كل من محمد أشرف راجح المتهم الرئيسى فى قتل محمود البنا والمعروف إعلاميا بضحية الشهامة ومساعديه كل من إسلام عواد 17 عاما، مصطفى محمد 17 عاما ومقيمون جميعا بمدينة تلا، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وتمكنت مباحث مركز تلا بمديرية أمن المنوفية، تحت إشراف اللواء محمد عمارة مدير المباحث الجنائية من ضبط محمد أشرف راجح المتهم الرئيسى فى قتل محمود البنا، ومساعديه كل من إسلام عواد 17 عاما، مصطفى محمد 17 عاما ومقيمان جميعا بمدينة تلا .

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بقيام محمد أشرف راجح بقتل المجنى عليه بسبب خلافات على مغازلة فتاة .

ترجع أحداث الواقعة لتلقى اللواء محمد ناجي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من اللواء محمد عمارة، مدير المباحث الجنائية بالمنوفية، يفيد استقبال مستشفى تلا المركزي "محمود. ع. أ" طالب بالصف الثالث الثانوي، جثة هامدة إثر طعنات نافذة بالبطن.

بالانتقال الفورى والفحص، تبين  قيام  راجح .م 18 عاما  بالتعدى عليه بمطواة نتيجة مشادة كلامية حال معاتبته على مغازلة جارتهما، أثناء تواجدهم في إحدى المقاهي المتواجدة بالمدينة، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

من جانبه أكد مصدر أمنى بمديرية أمن المنوفية، أنه تم إلقاء القبض على شخصين متهمين وجارى القبض على المتهم الرئيسى، مؤكدا أنه تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة العميد محمد عمارة مدير المباحث الجنائية، العقيد محمد داود مفتش المباحث، الرائد أحمد الشافعى رئيس مباحث مركز تلا، وتم وضع أكمنة ثابتة ومتحركة على جميع أنحاء الطرق الرئيسية بالمحافظة لسرعة القبض على المتهم .

 

 


راجح قاتل محمود

محمود البنا

المنوفيه

راجح قاتل

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