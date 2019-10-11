ثلثا الطيور فى أمريكا تواجه خطر الانقراض بسبب وتيرة تغير المناخ

رويترز

قالت جمعية أودوبون الوطنية يوم الخميس إن ثلثى أنواع الطيور فى أمريكا الشمالية تواجه خطر الانقراض إلا إذا تم اتخاذ خطوات فورية لإبطاء وتيرة التغير المناخى.

وقال ديفيد يارنولد المدير التنفيذى لأودوبون فى إفادة صحفية "نحن نمر بحالة طوارئ تتعلق بالطيور... الأمر يتعلق بالمستقبل الذى ينتظرنا ومستقبل أطفالنا كما هو بشأن مستقبل الطيور".

وذكر تقرير صادر عن الجمعية المعنية أن الإخفاق فى إبطاء وتيرة الانبعاثات الضارة التى تؤدى لارتفاع درجة حرارة الأرض سيؤدى لتعرض 389 نوعا من أصل 604 أنواع من الطيور فى أمريكا الشمالية للانقراض.

وأشار التقرير إلى أن ارتفاع درجات الحرارة بشكل عام سيجبر الطيور على البحث عن أماكن أخرى مناسبة لتقطنها وقد لا تنجو خلال تلك الرحلة.

وأضاف الباحثون أن تقليل الارتفاع المتوقع فى درجات الحرارة من ثلاث درجات مئوية بحلول 2080 إلى 1.5 قد يجنب ما يقرب من 40 بالمئة من تلك الأنواع الوقوع في خطر