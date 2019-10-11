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السفير المصري بموسكو ونائب وزير الخارجية الروسي يناقشان آخر الاستعدادات لعقد قمة روسيا أفريقيا

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 10:40 م
السفير المصري بموسكو ونائب وزير الخارجية الروسي يناقشان آخر الاستعدادات لعقد قمة روسيا أفريقيا جلسة إحاطة في مقر وزارة الخارجية الروسية
كتب : أحمد جمعة

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عقد السفير إيهاب نصر، سفير جمهورية مصر العربية في روسيا، والسفير "ميخائيل بوجدانوف" نائب وزير الخارجية الروسي ومبعوث الرئيس "بوتين" للشرق الأوسط وأفريقيا، جلسة إحاطة في مقر وزارة الخارجية الروسية، لسفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية الإفريقية المعتمدة لدي موسكو خُصصت لتناول الترتيبات الخاصة للإعداد لقمة روسيا/أفريقيا، والمنتدي الاقتصادي المقرر عقده على هامش القمة يومي 23 و24 أكتوبر الجاري.

وجاءت الجلسة في إطار التشاور والتنسيق المتواصل بين روسيا ومصر والدول الإفريقية لوضع اللمسات النهائية على جدول الأعمال، والترتيبات النهائية الخاصة بالقمة.

وأكد السفير المصري في موسكو على أهمية تلك القمة في تدشين مرحلة جديدة في تاريخ العلاقات الروسية الأفريقية، مشيداً بالتطور الكبير في العلاقات بين الجانبين في مختلف المجالات.

هذا، وأعرب السفراء الأفارقة المعتمدين لدي موسكو عن الامتنان للجهود التي تقوم بها جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية لإنجاح تلك القمة، مشيرين إلى أن عيون كل الأفارقة ستكون مصوبة تجاه سوتشي خلال فترة انعقاد القمة.

جدير بالذكر أن القمة ستكون برئاسة مشتركة بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيد الرئيس فلاديمير بوتين وتُعد القمة الأولي من نوعها بين الجانبين الروسي والإفريقي، والحدث الأضخم الذي تستضيفه روسيا على هذا المستوى.


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