سوبر كورة
Ads
الجمعة، 11 أكتوبر 2019 04:41 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

الاتحاد الأوروبى وبريطانيا يتفقان على تكثيف مفاوضات بريكست خلال الأيام المقبلة

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 04:03 م
الاتحاد الأوروبى وبريطانيا يتفقان على تكثيف مفاوضات بريكست خلال الأيام المقبلة ميشال بارنييه - كبير مفاوضى الاتحاد الأوروبى
بروكسل (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت المفوضية الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبى والمملكة المتحدة اتفقا على تكثيف المباحثات بشأن خروج بريطانيا من التكتل (بريكست) خلال الأيام المقبلة، فى محاولة لتأمين اتفاق قبيل الـ31 من أكتوبر الجارى وهو الموعد المحدد لمغادرة بريطانيا للتكتل.

وذكرت ذلك قناة "سكاى نيوز" البريطانية، دون ذكر المزيد من التفاصيل فى هذا الصدد.

وكان كبير مفاوضى الاتحاد الأوروبى لشئون الـ"بريكست" ميشال بارنييه، قال إنه عقد اليوم الجمعة، اجتماعا بناءً مع الوزير البريطانى لشئون بريكست ستيفن باركلى فى بروكسل.

بدوره، صرح رئيس المجلس الأوروبى دونالد توسك، فى وقت سابق اليوم، بأنه تلقى "رسائل إيجابية" بإمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبى "بريكست".

 


ميشال بارنييه

بريطانيا

الاتحاد الاوروبى

بريكست

البريكست

المفوضية الاوروبية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

جونسون ونظيره الإيرلندى يؤكدان وجود "طريق محتمل" لحل أزمة "بريكست"

الخميس، 10 أكتوبر 2019 06:14 م

مفاوض الاتحاد الأوروبى: التوصل لاتفاق بريكست شديد الصعوبة إلا أنه ممكن

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 04:09 م

الجارديان: توقف محادثات "بريكست" بين بريطانيا والاتحاد الأوروبى فى بروكسل

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 01:10 م

قلق أوروبى من بريكست..الاندبندنت: تراجع متفاوت فى الإنتاج بسبب تعثر المفاوضات

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 05:31 م

المجلس الأوروبى: خروج بريطانيا من "بريكست" ليس لعبة لـ"تبادل اللوم"

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 03:52 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو جراف.. أرقام مثلث هجوم الأهلى فى عهد فايلر مقارنة بـ لاسارتى

فيديو جراف.. أرقام مثلث هجوم الأهلى فى عهد فايلر مقارنة بـ لاسارتى

عرض فيلم Breaking Bad اليوم بعد توقف 6 سنوات من المسلسل

عرض فيلم Breaking Bad اليوم بعد توقف 6 سنوات من المسلسل

فيديو.. كواليس استنساخ "ويل سميث" فى فيلم Gemini Man

فيديو.. كواليس استنساخ "ويل سميث" فى فيلم Gemini Man

كلوب يتوج بجائزة "مدرب الشهر" فى الدورى الإنجليزي.. فيديو

كلوب يتوج بجائزة "مدرب الشهر" فى الدورى الإنجليزي.. فيديو

أوباميانج يحصد جائزة "لاعب الشهر" فى الدوري الإنجليزي.. فيديو

أوباميانج يحصد جائزة "لاعب الشهر" فى الدوري الإنجليزي.. فيديو

شاهد فى دقيقة.. جريمة هزت أبو النمرس.. يقتل زوجة عمه وابنتها للدفاع عن سمعته

شاهد فى دقيقة.. جريمة هزت أبو النمرس.. يقتل زوجة عمه وابنتها للدفاع عن سمعته

نفوق أول بقرة مستنسخة فى العالم

نفوق أول بقرة مستنسخة فى العالم

فيديو معلوماتى.. طفلك عنده الصفراء؟.. 5 نصائح لحمايته منها

فيديو معلوماتى.. طفلك عنده الصفراء؟.. 5 نصائح لحمايته منها

عرض خاص لمدة شهر لفيلم The Irishman فى نيويورك.. اعرف التفاصيل

عرض خاص لمدة شهر لفيلم The Irishman فى نيويورك.. اعرف التفاصيل

النقد الدولى يبقى على توقعاته المرتفعة بنمو الاقتصاد المصرى بواقع5.9%

النقد الدولى يبقى على توقعاته المرتفعة بنمو الاقتصاد المصرى بواقع5.9%

أرقام هامة ارتبطت بإعادة محاكمة المتهمين بـ"فض اعتصام رابعة".. تعرف عليها

أرقام هامة ارتبطت بإعادة محاكمة المتهمين بـ"فض اعتصام رابعة".. تعرف عليها

الأرصاد: اليوم طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

الأرصاد: اليوم طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة