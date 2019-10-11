الاتحاد الأوروبى وبريطانيا يتفقان على تكثيف مفاوضات بريكست خلال الأيام المقبلة

بروكسل (أ ش أ)

أعلنت المفوضية الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبى والمملكة المتحدة اتفقا على تكثيف المباحثات بشأن خروج بريطانيا من التكتل (بريكست) خلال الأيام المقبلة، فى محاولة لتأمين اتفاق قبيل الـ31 من أكتوبر الجارى وهو الموعد المحدد لمغادرة بريطانيا للتكتل.

وذكرت ذلك قناة "سكاى نيوز" البريطانية، دون ذكر المزيد من التفاصيل فى هذا الصدد.

وكان كبير مفاوضى الاتحاد الأوروبى لشئون الـ"بريكست" ميشال بارنييه، قال إنه عقد اليوم الجمعة، اجتماعا بناءً مع الوزير البريطانى لشئون بريكست ستيفن باركلى فى بروكسل.

بدوره، صرح رئيس المجلس الأوروبى دونالد توسك، فى وقت سابق اليوم، بأنه تلقى "رسائل إيجابية" بإمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبى "بريكست".