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اضبط مزاجك وزود مناعتك واحمى نفسك من أمراض القلب.. والسر فى المشى الصباحى

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 05:00 ص
اضبط مزاجك وزود مناعتك واحمى نفسك من أمراض القلب.. والسر فى المشى الصباحى المشى فى الصباح
كتبت هند عادل

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 عندما نستيقظ في الصباح قد لا تكون الحركة من ضمن الاولويات الهامة للشخص، لكن بدء اليوم بالمشي سواء كان في محيط المنزل أو كروتين يومى للذهاب إلى العمل أو المدرسة جزء من تنقلك إلى يقدم للجسم عددًا من الفوائد الصحية.

ووفقا لموقع" healthline" هناك 5 أسباب تجعلك ترغب في بدء يومك بالمشى وهي:

زيادة الطاقة الخاصة بك

قد يمنحك بدء يومك بالمشي مزيدًا من الطاقة طوال اليوم إذا كنت تمشي في الهواء الطلق،تشير الدراسات إلى أن البالغين الذين ساروا لمدة 20 دقيقة في الهواء الطلق يتمتعون بحيوية وطاقة أكبر من أولئك الذين ساروا لمدة 20 دقيقة داخل المنزل.

تحسين الحالة المزاجية
 

المشي قد يساعد على تحسين احترام الذات، تحسين المزاج، الحد من التوتر، تقليل القلق، تقليل التعب، تقليل خطر الإصابة بالاكتئاب للحصول على أفضل النتائج يجب المشي لمدة 20 إلى 30 دقيقة على الأقل 5 أيام في الأسبوع.

 

المساعدة على استكمال الروتين اليومى

إحدى فوائد المشي في الصباح هي أنك ستكمل نشاطك البدني لهذا اليوم بنشاط .

التخلص من الوزن الزائد
 

قد يساعدك المشي في الصباح على تحقيق أهدافك المتعلقة بفقدان الوزن.،المشي بوتيرة معتدلة لمدة 30 دقيقة يمكن أن يحرق ما يصل إلى 150 سعرة حرارية  إلى جانب اتباع نظام غذائي صحي وتدريب القوة .

تعزيز المناعة
 

يمكن للمشي أن يقدم العديد من الفوائد لصحتك ، بما في ذلك تعزيز مناعتك ، وكذلك منع ومساعدتك في إدارة مختلف الظروف الصحية.

 أظهرت العديد من الدراسات أن المشي لمدة 30 دقيقة يوميًا يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 19 بالمائة، أما مرضى السكر فقد يساعد المشي أيضًا على خفض مستويات السكر في الدم.

كما ان المشى يطيل الحياة وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وبعض أنواع السرطان.

 

 


المشى

فوائد المشى

فوائد المشى الصحيه

فوائد ممارسه الرياضه

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