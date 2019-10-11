أطفال فى ساحة مسجد السيد البدوى قبل الاحتفال بمولده.. صور

الغربية – عادل ضرة – مصطفى عادل

استغل الأطفال المتواجدين مع أسرهم بمسجد العارف بالله سيدي احمد البدوى النافورة الكبيرة الموجودة فى ساحة المسجد فى الاستحمام واللعب، وسط حالة من الفرحة التي ظهرت على وجوههم.

وخلع الأطفال ملابسهم وتركها خارج النفورة، والقفز فى المياه، واللعب فيها، وقام بعضهم بملء زجاجات المياه وإلقائها على بعضهم البعض، بينما قام آخرون بحمل بعضهم ودفعهم فى المياه.

فى الوقت ذاته يتوافد الآلاف من أبناء محافظة الغربية ومحافظات الدلتا والصعيد على المولد للاحتفال بمولد القطب الصوفي الكبير مع انطلاق أسبوع الاحتفالات بمولده اليوم الجمعة.

وامتلأ المسجد عن آخره بالرجال والسيدات فى المكان المخصص لهم، وحرصوا على أداء صلاة الجمعة بالمسجد، بينما تجمع أعداد كبيرة للصلاة بجوار مقام القطب الصوفي الكبير.

وعقب صلاة الجمعة، قام أتباع الطرق الصوفية بتنظيم حلقات ذكر داخل ساحة المسجد، وتجمع أتباع كل طريقة على حدة فى المسجد، وقامت كل طريقة بعمل الحضرة وترديد كلمات الذكر والصلاة على رسول الله صل الله عليه وسلم، والدعاء لـ آل بيته الأطهار، وتمايل الدراويش على كلمات الذكر التي يرددها شيوخ الطريقة.

وشهدت حجرة ضريح سيدي أحمد البدوى، وقوف اعداد كبيرة من المريدين أمام مقامه، والتمسح به للتبرك به، وقراءة الفاتحة، ومنهم من انخرط فى البكاء والدعاء فى حضرة صاحب المقام، فيما قام عدد كبير بالجلوس وقراءة الأوراد والقرآن الكريم، وذكر الله بجوار الضريح، ووضع النذور فى صناديق النذور المحيطة بالضريح.















