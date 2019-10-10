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5 أطعمة غنية بالبروبيوتيك تساعدك فى علاج عسر الهضم

الخميس، 10 أكتوبر 2019 07:00 ص
5 أطعمة غنية بالبروبيوتيك تساعدك فى علاج عسر الهضم أطعمة غنية بالبروبيوتيك
كتبت فاطمة خليل

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البروبيوتيك هو نوع من البكتيريا المفيدة التى تعيش داخل جهازك الهضمى وتعمل على تحسين الهضم، ويمكن زيادة هذا النوع من البكتيريا من خلال تناول الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك، وأشهرها الزبادى واللبن الرايب، فى هذا التقرير نتعرف على 5 أطعمة أخرى غنية بالبروبيوتيك، وفقاً لموقع "Eat".

 

وتتكون الأمعاء البشرية من 100 تريليون من الميكروبات الحية والبكتيرية التي تؤثر على امتصاص المغذيات والتمثيل الغذائي ووظيفة الجهاز المناعي والجهاز الهضمي.

 

البروبيوتيك
البروبيوتيك

 

أفضل الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك لصحة الأمعاء
 

الشيكولاته
 

كشفت دراسة حديثة في جامعة ولاية لويزيانا الأمريكية أن البروبيوتيك في الشيكولاتة تخمر في المعدة ثم تتحول إلى مركبات مضادة للالتهابات تحافظ على صحة القلب وتغلق الجينات المرتبطة بمقاومة الأنسولين والالتهابات.

 

البصل
 

البصل واحدًا من أفضل مصادر الألياف القابلة للذوبان في الأمعاء وهو مصدر طبيعي للأنسولين الذي تستخدمه الأمعاء لتنظيف المعدة، بالإضافة إلى زيادة أعداد البكتيريا النافعة بجهازك الهضمى.

 

السبانخ
 

وجدت دراسة نشرت في مجلة Nature Chemical Biology أن الخضروات الورقية، مثل السبانخ تنقص الوزن، حيث تحتوي على جزيء فريد من السكر طويل السلسلة يعرف باسم sulfoqui، لا يتم هضمه في الجزء العلوي من الجهاز الهضمي وينتقل إلى الأمعاء السفلية لإطعام البكتيريا الجيدة التى تعيش فى معدتك، مما يحسن من نموها فى الأمعاء.

 

الشوفان
 

الشوفان هو مصدر كبير للألياف القابلة للذوبان أو بيتا جلوكان،هذه الألياف لا تغذي بكتيريا الأمعاء فحسب ، بل ترتبط أيضًا بتحسين نسبة السكر فى الدم وتقليل مستويات الكوليسترول الضار.

 

التفاح
 

التفاح غنى بمادة "البكتين" وهى من ألياف الفاكهة الطبيعية الموجودة في قشور التفاح التي وجدت دراسة نشرت في مجلة Anaerobe أن هذه المادة جيدة لدعم نمو البكتيريا المفيدة التى تعيش فى جهازك الهضمى وتحسين صحة الأمعاء.


مصادر البروبيوتيك

البروبيوتيك

البكتيريا المفيدة للجهاز الهضمى

البكتيريا النافعة

صحة الهضم

بكتيريا البروبيوتيك

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