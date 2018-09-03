صور.. شرطة التموين تضبط صاحب مصنع حلوى يستخدم موادا مجهولة بالزاوية

كتب إبراهيم أحمد

تمكن ضباط إدارة شرطة التموين، من القبض على "فهيم ب ف" 39 سنة، صاحب مصنع حلوى، كائن بمنطقة الزاوية الحمراء، لإدارته المصنع بدون ترخيص ويحوز كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير المصحوبة بأية مستندات تدل علي مصدرها بقصد تصنيع الحلوى وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة .

وعلى الفور تم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه، وعثر بداخل المصنع على 1 طن دقيق، 1 طن سكر، 200 كيلو زيت طعام، 600 كيلو عسل جلوكوز، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الحلوى وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.