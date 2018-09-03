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الإثنين، 03 سبتمبر 2018 12:20 م
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تحرير 81 محضر اشغالات عامة ونظافة بمركز ديروط بأسيوط

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 12:19 م
تحرير 81 محضر اشغالات عامة ونظافة بمركز ديروط بأسيوط حملة إزالة إشغالات - أرشيفية
أسيوط - ضحا صالح
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شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة ديروط بأسيوط، حملة مكبرة لإزالة الاشغالات والمرافق، واستكمال أعمال النظافة بمحيط المدارس استعدادًا لبداية العام الدراسى الجديد.
 
وأسفرت الحملة عن تحرير 81 محضر اشغالات ونظافة وإدارة منشأة بدون ترخيص، وذلك فى إطار خطة المحافظة لإزالة الاشغالات والتعديات على الشوارع والميادين ومحيط المدارس، ونقل الباعة الجائلين إلى الأسواق المخصصة لهم بالأحياء والمراكز.
 
وقال العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة ديروط، إن الحملة ضمت مساعدى رئيس المدينة وإدارة (الاشغالات - النظافة - الرخص - البيئة) وأسفرت عن تحرير 81 محضر (22 محضر أشغال – 25 محضر نظافة – 23 محضر إدارة منشأة بدون ترخيص – 11محضر بيئة ) واستهدف شوارع وبندر مركز ديروط.
 
وأشار رئيس مركز ديروط، إلى أن الحملات مستمرة بقرى المركز لتحقيق السيولة المرورية ومنع الزحام والتكدس بالشوارع، وأمام المنشأت الحكومية، بالإضافة إلى نقل الباعة الجائلين إلى الأسواق المخصصة لهم، وتقنين اوضاعهم.
 

 


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