ضبط 28 قطعة سلاح و10قضايا مخدرات وتنفيذ 2075 حكما فى حملة أمنية بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

وجهت مديرية أمن سوهاج، بإشراف اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير لقطاع وسط الصعيد، حملة أمنية مكبرة لضبط حائزى الأسلحة النارية الغير مرخصة والمتاجرين بها، وكذا تجار المواد المخدرة والهاربين من تنفيذ الأحكام، وذلك برئاسة مدير أمن سوهاج.

تم تنفيذ الحملة بعد دعمها بمجموعات قتالية، وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، وبمشاركة ضباط وحدات مباحث المراكز والأقسام، حيث أسفرت الجهود عن ضبط 4 بنادق آلية و8 بنادق خرطوش و3 طبنجه 9 ملى و15 فرد صناعة محلية و13 طلقة و3 خزن متنوعة.

كما تم ضبط 10 قضايا مخدرات متنوعه، أبرزها ضبط " 19 " قطعة من مادة الحشيش المخدر "31" قرص تامول وترامادول المخدر وسلاح أبيض " سكين " ومبلغ 180 جنيهاً وهاتف محمول حيازة المتهم جورج ز ب 35 سنة عامل ويقيم بناحية نزه الحاجر دائرة مركز جهينة وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار تحرر عن ذلك المحضر رقم 2690 إدارى مركز جهينة لسنة 2018

وتم ضبط " 230 " قرص تامول المخدر، ومبلغ 275 جنيهاً وهاتف محمول حيازة المتهم محمد ع ا25 سنة عامل ويقيم بندر طهطا وبمواجهته أعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، تحرر عن ذلك المحضر رقم 2077 إدارى قسم طهطا، وتم ضبط " 30 " قرص تامول المخدر وسلاح أبيض "سنجه " حيازة المتهم "همام ا ه" 39 سنة عامل ويقيم الديابات دائرة مركز أخميم، وبمواجهته أعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، تحرر عن ذلك المحضر رقم 3099 إدارى مركز أخميم لسنة 2018

وتم ضبط " 8 " قطع من مادة الحشيش، وقطعة من جوهر الأفيون المخدر ومبلغ 320 جنيهاً و "2" هاتف محمول حيازة المتهم ياسر ع م 30 سنة عامل ويقيم الشيخ خضر دائرة قسم أول سوهاج وبمواجهته أعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار تحرر عن ذلك المحضر رقم 2664 إدارى القسم لسنة 2018.

وأنهت الحملة أعمالها تنفيذ عدد "2075 " منها 15 حكم جنائى و703 حكم حبس جزئى و153 حكم حبس مستأنف و 1064 غرامات جزئية و96 غرامات مستأنفة و44 مخالفات و12600 تم تحصيل مبالغ مالية.