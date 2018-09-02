صور.. مصر للطيران تعلن نقل 40 ألف حاج من الأراضى المقدسة حتى اليوم

كتب أحمد مصطفي-رحاب نبيل

أعلنت شركة مصر للطيران عن نقل أكثر من 40 ألف حاج من حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن، على متن جسرها الجوى المستمر حتى منتصف الشهر الجاري حيث نقلت نحو 24190 حاجا من جدة على متن 122 رحلة جوية، كما نقلت نحو 15860 حاجا على متن 71 رحلة جوية قادمة من المدينة المنورة.



جدير بالذكر ان مصرللطيران تسير اليوم الأحد 21 رحلة جوية لنقل 4700 حاجاً بواقع 11 رحلة جوية من مطار المدينة المنورة لنقل 2850 حاجا من حجاج القرعة والتضامن والبعثات والهيئات وشركات السياحة والترانزيت، كما تسير 10 رحلات من مطار جدة لنقل 1850 حاجاً، بالإضافة إلى حجاج القرعة والتضامن والبعثات والهيئات وشركات السياحة والترانزيت.





