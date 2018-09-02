حبس المتهمين بقتل خفير خصوصى بسبب خلافات مالية بالبدرشين 4 أيام

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس المتهمان بقتل خفير خصوصى بمركز البدرشين بجنوب الجيزة 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ بعدما وجهت لهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وتلقى مركز شرطة البدرشين بلاغا يفيد العثور على جثة "م.ص" خفير خصوصى مذبوح بسلاح أبيض، بالإضافة على إصابته بجرح برأسه.

وبإجراء التحريات تبين للرائد أحمد عكاشة رئيس مباحث البدرشين، أن وراء ارتكاب الجريمة كل من "م.م" و"م.ه" طالبين، وبإعداد كمين للمتهمين تمكن الرائد أحمد الصمدى، والنقيب أحمد فايز من ضبط المتهمين.

وبمواجهتهما اعترفا أمام العقيد على عبد الكريم مفتش المباحث الجنائية بقتل المجنى عليه، بسبب إجبار القتيل للمتهم الأول سابقا على توقيع إيصال أمانة، وطلبه مبلغ مالى مقابل تسليمه له، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء الدكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، واللواء رضا العمدة مدير المباحث الجنائية، وباشرت النيابة التحقيق.