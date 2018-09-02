القبض على عاطل بحوزته سلاح نارى و3 ألاف قرص مخدر فى القصاصين بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز القصاصين، من القبض على عاطل بحوزته سلاح نارى "طبنجة 9 مم " و5 طلقات من ذات العيار و3 ألاف قرص مخدر ومبلغ مالى.

كان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطاراً من العميد محمد فوزى مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بقيام الرائد محمد جميل رئيس مباحث مركز القصاصين ومعاونيه، بالقبض على المتهم "جمعة.ع.س" 43 عاما عاطل ومقيم شمال سيناء، بحوزته سلاح نارى "طبنجة 9 مم" و5 طلقات من ذات العيار و3000 قرص مخدر ومبلغ مالى وهاتف محمول، حال تواجده بمنطقة الدواويس دائرة مركز القصاصين.

بمناقشته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقر المتهم بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى بقصد الدفاع عن تجارته المحرمة، تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط، وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.