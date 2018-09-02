القبض على تاجر ملابس بحوزته مبالغ مالية مزورة بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع مباحث الأموال العامة، ومباحث مركز الإسماعيلية، من القبض على تاجر ملابس بحوزته مبلغ مالى 19200 جنيه مزورة بالكامل، بدائرة مركز الإسماعيلية.

وكان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطاراً من العميد محمد فوزى مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بقيام ضباط مباحث الأموال العامة، بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز الإسماعيلية، بالقبض على المتهم "حسين.أ.م" 22 عاما تاجر ملابس مقيم دائرة مركز الإسماعيلية بحوزته مبلغ مالى 19200 جنيه مزورة، منهم 1200 ورقة مالية مزورة فئة 100 جنيه، و90 ورقة مالية مزورة فئة 200 جنيه و2 هاتف محمول حال قيامه ببيعها نظير مبلغ 400 جنيه صحيحة لكل ألف جنيه مزور.

وبمواجهته أقر بحصوله على العملات الورقية المزورة من أحد الأشخاص يدعى"محمد.ج.ع" 28 عاما عاطل، ومقيم الطالبية جيزة، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.