وزير الاوقاف يهنئ الرئيس السيسى بحلول العام الهجرى الجديد

القاهرة (أ ش أ)

وجه دكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خالص التهنئة بحلول العام الهجري الجديد 1440 للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها.

وتوجه وزير الاوقاف، في بيان اليوم السبت، على صفحة وزارة الاوقاف، الى المولى عز وجل أن يجعل هذا العام عام يمن وبركة على مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.

وأكد جمعة، على جميع مديري المديريات بضرورة التنسيق مع المحافظين كل في محافظته لإقامة الاحتفال بحلول العام الهجري الجديد، في جميع انحاء الجمهورية.