ما هى رسالة ولى عهد أبوظبى وحاكم دبى للطلاب الإمارتيين ببداية العام الدراسى؟

كتب محمد تهامى زكى

هنأ الشيخ محمد بن راشد أل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، الطلبة الإماراتيين ببدء العام الدراسى، مؤكدا أن بهم يسطرون مستقبل بلدهم وعلو وطنهم. وقال حاكم دبى، "غدًا يبدأ عامنا الدراسى، ونستأنف رحلة التعليم لأكثر من مليون طالب في وطننا، كلمتى لهم.. مدرستك تبنيك لتبنى وطنك.. تعطيك علماً لتعطينا أنت مجداً.. من صفوفكم تبدأ أحلامنا وأحلامكم.. وعلى دفاتركم تسطرون مستقبل بلدكم.. بكم يعلو الوطن.. فاجعلوا مدارسكم وطناً لكم.. وفقكم الله ورعاكم".



وعلى الصعيد ذاته، هنأ الشيخ محمد بن زايد آل النهيان، ولى عهد أبوظبى، الطلبة بالعام الجديد، متمنيًا أن يكون عاما مفعما بالإيجابية والتفاؤل وحافلا بالعطاء.

وقال ولى عهد أبو ظبى، "عام دراسى جديد مفعم بالإيجابية والتفاؤل حافل بالعطاء، أبنائى الطلبة احرصوا خلاله على أن تنهلوا من معين العلوم والمعارف والالتزام بالقيم والأخلاق الحميدة وتعزيزها فى نفوسكم، وواصلوا مسيرتكم التعليمية بكل جد واجتهاد ومثابرة فلم يعد النجاح هو الغاية وإنما التفوق هو مطلبنا وهدفنا".

وأضاف بن زايد، "تمنياتنا التوفيق و مزيدا من العطاء لعناصر العملية التربوية فى تعزيز البيئة الجاذبة للتعلم والتفكير والإبداع، متطلعين لمساهمة متواصلة وفاعلة من المجتمع والأسر بمتابعة أبنائنا الطلبة وتشجيعهم على تحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم المستقبلية".











