video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 01 سبتمبر 2018 01:36 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

ما هى رسالة ولى عهد أبوظبى وحاكم دبى للطلاب الإمارتيين ببداية العام الدراسى؟

السبت، 01 سبتمبر 2018 12:34 م
ما هى رسالة ولى عهد أبوظبى وحاكم دبى للطلاب الإمارتيين ببداية العام الدراسى؟ ولى عهد أبوظبى مع الطلاب الإمارتيين
كتب محمد تهامى زكى
إضافة تعليق

هنأ الشيخ محمد بن راشد أل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، الطلبة الإماراتيين ببدء العام الدراسى، مؤكدا أن بهم يسطرون مستقبل بلدهم وعلو وطنهم.  

وقال حاكم دبى، "غدًا يبدأ عامنا الدراسى، ونستأنف رحلة التعليم لأكثر من مليون طالب في وطننا، كلمتى لهم.. مدرستك تبنيك لتبنى وطنك.. تعطيك علماً لتعطينا أنت مجداً.. من صفوفكم تبدأ أحلامنا وأحلامكم.. وعلى دفاتركم تسطرون مستقبل بلدكم.. بكم يعلو الوطن.. فاجعلوا مدارسكم وطناً لكم.. وفقكم الله ورعاكم".

01
 

وعلى الصعيد ذاته، هنأ الشيخ محمد بن زايد آل النهيان، ولى عهد أبوظبى، الطلبة بالعام الجديد، متمنيًا أن يكون عاما مفعما بالإيجابية والتفاؤل وحافلا بالعطاء.

وقال ولى عهد أبو ظبى، "عام دراسى جديد مفعم بالإيجابية والتفاؤل حافل بالعطاء، أبنائى الطلبة احرصوا خلاله على أن تنهلوا من معين العلوم والمعارف والالتزام بالقيم والأخلاق الحميدة وتعزيزها فى نفوسكم، وواصلوا مسيرتكم التعليمية بكل جد واجتهاد ومثابرة فلم يعد النجاح هو الغاية وإنما التفوق هو مطلبنا وهدفنا".

Capture
 

وأضاف بن زايد، "تمنياتنا التوفيق و مزيدا من العطاء لعناصر العملية التربوية فى تعزيز البيئة الجاذبة للتعلم والتفكير  والإبداع، متطلعين لمساهمة متواصلة وفاعلة من المجتمع والأسر بمتابعة أبنائنا الطلبة وتشجيعهم على تحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم المستقبلية".

2
 

 

Dl_2_9rWwAAhWQM

 

Dl_2_9rXgAAMZco
 

 

Dl_2-UbXoAI2g_s
 

 

Dl_2-UZW0AAZEWs

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الإمارات تجدد تفنديها للأكاذيب القطرية وتتهم الدوحة بدعم التطرف

الإمارات تدعو لجهود وساطة أقوى لمنع النزاعات وتسويتها فى الأمم المتحدة

الإمارات تطلق ثالث قمر صناعى إلى الفضاء فى أكتوبر المقبل

الشيخ محمد بن راشد

الشيخ محمد بن زايد

الامارات

العام الدراسى

الدراسة

بدء الدراسة

التعليم




لا تفوتك
شينخوا: زيارة السيسى للصين "تاريخية" ومشاركته فى القمة تؤكد متانة العلاقات

شينخوا: زيارة السيسى للصين "تاريخية" ومشاركته فى القمة تؤكد متانة العلاقات

العداوة بعد المحبة.. أصدقاء ومساعدى ترامب يعملون لحساب FBI ضده.. محاميه السابق "سعيد" بالتعاون مع المحققين وصديق الرئيس الأمريكى القديم فتح الباب أمام نشر فضيحة جديدة فى الإعلام والمسؤول المالى هرب للحصانة

العداوة بعد المحبة.. أصدقاء ومساعدى ترامب يعملون لحساب FBI ضده.. محاميه السابق "سعيد" بالتعاون مع المحققين وصديق الرئيس الأمريكى القديم فتح الباب أمام نشر فضيحة جديدة فى الإعلام والمسؤول المالى هرب للحصانة

السيسى يصل بكين للمشاركة فى منتدى "الصين- أفريقيا".. مراسم استقبال رسمية للرئيس اليوم بقاعة "الشعب".. وجولة مباحثات مع "شى جين بينج".. والرئيسان يشهدان التوقيع على عدد من الاتفاقيات المشتركة

السيسى يصل بكين للمشاركة فى منتدى "الصين- أفريقيا".. مراسم استقبال رسمية للرئيس اليوم بقاعة "الشعب".. وجولة مباحثات مع "شى جين بينج".. والرئيسان يشهدان التوقيع على عدد من الاتفاقيات المشتركة

ريال مدريد يسعى لمواصلة بدايته القوية على حساب ليجانيس بالدوري الإسباني

ريال مدريد يسعى لمواصلة بدايته القوية على حساب ليجانيس بالدوري الإسباني

ولا الملكات فى زمانهم.. والدة كيم كاردشيان تخصص منزلا كاملا لملابسها فقط

ولا الملكات فى زمانهم.. والدة كيم كاردشيان تخصص منزلا كاملا لملابسها فقط

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة