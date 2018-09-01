طفل يفقد ذراعه إثر اصطدامه بقطار أثناء عبور القضبان بشبين القناطر

القليوبية - أحمد عبد الهادى بكير

شهدت قرية الشوبك التابعة لمركز شبين القناطر، حادث فقد طفل ذراعه تحت عجلات قطار خط "المرج - شبين القناطر"، وتم نقل المصاب للمستشفى لتلقي العلاج.

كان قد تبلغ لمركز شرطة شبين القناطر، من الأهالي بوقوع حادث قطار بقرية الشوبك، أدي إلي بتر ذراع طفل يبلغ من العمر 10 سنوات، تم إخطار اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية بالواقعة .

وبالانتقال والفحص، تبين بأن أحد الأطفال يبلغ من العمر 10 سنوات كان يستقل دراجته، وأثناء عبوره شريط قطار من أحد المعابر غير الشرعية، فوجئ بالقطار القادم من المرج متجها إلي شبين القناطر أثناء دخوله المحطة، فاصطدم به، مما أدي إلي فقدان الطفل أحد ذراعيه، وعلي الفور تم نقله إلي مستشفي شبين القناطر المركزى لإسعافه، وتحرر عن ذلك محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.