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تعليم القاهرة تؤكد توصيل شبكات النت للمدارس تمهيدا لتفعيل نظام التابلت

السبت، 01 سبتمبر 2018 06:00 ص
تعليم القاهرة تؤكد توصيل شبكات النت للمدارس تمهيدا لتفعيل نظام التابلت طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب سيد الخلفاوى
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أكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه تم الانتهاء من تركيب شبكات الفايبر الخاصة بشبكة الإنترنت، بعدد كبير من المدارس تمهيدا لتطبيق منظومة التعليم الجديدة ومشروع التابلت.
 
وأضاف مدير تعليم القاهرة، أنه يتم المرور بشكل دورى على المدارس للتأكد من تركيب سيرفر النت بالمدارس، وذلك وفق رؤية رئيس الجمهورية وتوجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.
 
وأوضح عطية أن النظافم الجديد يهدف إلى التخلص من كابوس الثانوية العامة والدروس الخصوصية، بحيث تهدف الأسئلة إلى الفهم وليس الحفظ والتلقين، وسوف يتم تدريب الطلاب بدون ضغط عصبى، سواء من امتحان أو درجات، والمحتوى على التابلت محتوى إضافى ليساعد الطالب على الوصول للمعلومات بالطريقة الصحيحة، والمحتوى شيق والمصادر غير تقليدية للتعلم. 
 

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