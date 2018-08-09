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معابد الأقصر تشهد زيادة جديدة فى أسعار التذاكر نوفمبر المقبل.. تعرف عليها

الخميس، 09 أغسطس 2018 04:00 ص
معابد الأقصر تشهد زيادة جديدة فى أسعار التذاكر نوفمبر المقبل.. تعرف عليها الدكتور خالد العنانى وزير الاثار
الأقصر – أحمد مرعى
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قررت وزارة الآثار رفع تذاكر زيارات المعابد والمقابر الفرعونية بنسبة جديدة بلغت حوالي25%، والتى من المقرر تطبيقها فى شهر نوفمبر المقبل مع دخول الموسم السياحى الشتوى وزيادة أعداد السائحين والأفواج السياحية علي المحافظة من مختلف أنحاء دول العالم.
 

وفيما يلي يرصد "اليوم السابع"، الأسعار الجديد المقرر تطبيقها لزيارة المعابد والمقابر الفرعونية فى شهر نوفمبر المقبل:-

 
1- معبد الأقصر 140 جنية للأجانب و20 جنية للمصريين
 
2- متحف الأقصر 140 جنية للأجانب و20 جنية للمصريين
 
3- متحف التحنيط 100 جنية للأجانب و20 جنية للمصريين
 
4- معبد الكرنك 150 جنية للأجانب و20 جنية للمصريين
 
5- المتحف المفتوح بالكرنك 60 جنية للأجانب و10 جنيهات للمصريين
 
6- مقابر وادي الملوك 200 جنيه للأجانب و20 جنية للمصريين
 
7- مقبرة توت عنخ آمون 250 جنية للأجانب و40 جنية للمصريين
 
8- معبد حتشبسوت 100 جنية للأجانب و20 جنية للمصريين
 
9- مقابر العساسيف 60 جنية للأجانب و10 جنية للمصريين
 
10- مقابر دير المدينة 100 جنية للأجانب، و10 جنية للمصريين
 
11- معابد مدينة هابو 80 جنية للأجانب و10 جنية للمصريين
 
12- معبد الرامسيوم 80 جنية للأجانب و10 جنية للمصريين
 
13- معبد سيتي الأول 60 جنية للأجانب و10 جنية للمصريين
 
14- مقبرة "وادي القرون" بـ60 جنيهًا للأجانب، و10جنيهات للمصريين،
 
15- مقبرة رمسيس الثاني 100 جنية للأجانب، و20 جنية للمصريين
 
16- معبد مونتو بالطود 40 جنية للأجانب و10 جنية للمصريين
 
17- معبد إسنا 60 جنية للأجانب، 10 جنية للمصريين

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