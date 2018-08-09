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الخميس، 09 أغسطس 2018 05:28 م
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مصدر مسئول: جهود مصرية لوقف التصعيد والهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة

الخميس، 09 أغسطس 2018 05:18 م
مصدر مسئول: جهود مصرية لوقف التصعيد والهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة التصعيد الإسرائيلى فى قطاع غزة
كتب : أحمد جمعة
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قال مصدر مسئول، إن مصر تبذل منذ أمس الأربعاء جهودا كبيرة وحثيثة لوقف التصعيد الميدانى والهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.
 
وأضاف المصدر – وفقا لوكالة سوا الإخبارية - أن مصر أجرت اتصالات متواصلة مع عدة جهات من أجل إعادة تثبيت وقف إطلاق النار وتهدئة الأوضاع على الأرض، ومنع تفاقمها أو توسيع دائرة التصعيد.
 
وأوضح المصدر، أن مصر تعمل بكل قوة من أجل الحفاظ على حياة الشعب الفلسطينى وحفظ كرامته، مشيرًا إلى أن مصر تسعى لجسر الهوة بين الطرفين، ومنع أى أحداث أو خطوات أو تطورات قد تؤجج الصراع فى المنطقة بما لا تحمد عقباه.

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