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مصادر فلسطينية: جماعة سلفية أطلقت الصواريخ على بئر سبع وأمن غزة يلاحقهم

الخميس، 09 أغسطس 2018 03:34 م
مصادر فلسطينية: جماعة سلفية أطلقت الصواريخ على بئر سبع وأمن غزة يلاحقهم قصف غزة
كتب : أحمد جمعة
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قالت مصادر فلسطينية مطلعة فى قطاع غزة أن الصاروخ الذى أطلق على بئر سبع عمل مشبوه، مؤكدة أن المعلومات الواردة تفيد بتورط عناصر سلفية فى اطلاق الصواريخ على بئر سبع.

وأكدت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، اليوم الخميس، أن قوات الأمن فى قطاع غزة تلاحق المجموعة السلفية التى أطلقت الصواريخ على بئر سبع، موضحة أن فصائل المقاومة الفلسطينية تتبرأ من أى عمل يتعارض مع المصلحة العامة.

وقالت تقارير إعلامية اسرائيلية إن المقاومة الفلسطينية استهدفت مدينة بئر السبع، اليوم الخميس لأول مرة منذ عام 2014.


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