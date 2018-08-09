محافظ الوادى الجديد يوافق على تخصيص 50فدان صوب زراعية للشباب بقرية الهنداو

أعلن كمال إبراهيم رئيس مركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادى الجديد، عن موافقة صندوق استصلاح الأراضى بالمحافظة بعد العرض على اللجنة العليا بالمحافظة واعتماد القرار من قبل اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد بالتصديق على الطلب المقدم من جمعية تنميه المجتمع بالهنداو للحصول على مساحة 50 فدان كمشروعات استصلاح صوب زراعية للجمعية حيث تم تكليف لجنة مشكلة من المركز تضم موظفى حماية أملاك الدولة والشئون القانونية للتوجه يوم الأحد المقبل إلى قرية الهنداو وذلك لتسليم جمعية تنمية المجتمع بالقرية مساحة 50 فدان لتنفيذ صوب زراعية عليها مقابل حق الانتفاع.

وأضاف إبراهيم فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، أنه سيتم التخصيص على مرحلتين، وذلك بناء على الدراسة المقدمة من الجمعية، فى حالة التزام الجمعية بالشروط المقررة لذلك وإثبات الجدية خلال عام من تاريخ التسليم سيتم تخصيص 50 فدان أخرى وكذا 500 فدان لشباب الخريجين بناء على توجيهات المحافظ بضرورة السعى قدما نحو تحقيق الإكتفاء الذاتى لكل قرية من الخضر والفاكهة من خلال تلك المشروعات والقضاء على البطالة تماما بالتزامن مع خفض قوائم انتظار الشباب للوظائف الحكومية.