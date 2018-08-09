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بعلامة "صنع فى مصر".. متجر فى أمريكا لبيع الملابس المصنوعة من القطن المصرى

الخميس، 09 أغسطس 2018 08:45 م
بعلامة "صنع فى مصر".. متجر فى أمريكا لبيع الملابس المصنوعة من القطن المصرى متجر ملابس مصرية فى نيويورك
كتب: محمد محسن أبو النور
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سلط موقع "فوج" الضوء على متجر فى مدينة مانهاتن بولاية نيويورك الأمريكية يقدم الملابس المصرية المصنوعة فى مصر باستخدام القطن المصرى، وفى موديلات فاخرة.

صورة من التقرير
صورة من التقرير

 

وقال الموقع، إن المتجر الجديد تم افتتاحه فى شارع ميرسير فى مانهاتن، وبدخولك إليه قد تصاب بشعور مدهش وهو الدفء، إذ من المؤكد أن درجة حرارته سجلت أكثر من 90 درجة هذا الأسبوع، لكن اللمسات الطينية والأبواب الخشبية العتيقة وأشجار التين والمفروشات المعلقة هى أيضاً خروج ريفى جذاب من الشوارع المزدحمة والمحلات المصممة الباردة فى أسفل المبنى.

متجر فى منهاتن لبيع القطن المصرى (2)
متجر فى منهاتن لبيع القطن المصرى

ولفت الموقع إلى أن القمصان القطنية والملابس المطوية بشكل أنيق على الطاولات تشعرك بالراحة أكثر، ذلك أنك قد تميل فقط إلى شراء ملابس كاملة، لكن القمصان التى تباع مقابل 28 دولارًا أمريكيًا فقط، تجعلك أكثر تحمسا للشراء.

متجر فى منهاتن لبيع القطن المصرى (3)
متجر فى منهاتن لبيع القطن المصرى
 
متجر فى منهاتن لبيع القطن المصرى (1)

 


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