"المركزى للتعبئة العامة والإحصاء": تراجع التضخم السنوى لـ13% خلال يوليو

كتبت هبة حسام

تراجع معدل التضخم السنوى لشهر يوليو 2018، مسجلا 13%، مقابل (34.2%) لنفس الشهر من عام 2017.

وكان معدل التضخم السنوى لشهر يونيو 2018 سجل 13.8%.

وعلى المستوى الشهرى، ارتفع معدل التضخم الشهرى بنسبة (2.5 %) خلال شهر يوليو الماضى، حيث بلـغ الرقـم القيـاسـى العــام لأسعــار المستهلكين لإجمــالـى الجمهوريـة (289.9) مسجـلاً ارتفاعا قـــدره (2.5%) عـن شهر يونيو 2018.

وطبقا لبيان صادر عن جهاز الإحصاء اليوم الخميس، وترجع أسباب هــذا الإرتفاع، لزيادة أسعـار مجمـوعة الخضروات بنسبة (8.8%)، والفاكهة بنسبة (3.5%)، وقسم المشروبات الكحولية والدخان بنسبة 7.2، علاوة على ارتفاع قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (5.2%)، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة (4.8%).