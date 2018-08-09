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"المركزى للتعبئة العامة والإحصاء": تراجع التضخم السنوى لـ13% خلال يوليو

الخميس، 09 أغسطس 2018 08:05 ص
"المركزى للتعبئة العامة والإحصاء": تراجع التضخم السنوى لـ13% خلال يوليو الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء
كتبت هبة حسام
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تراجع معدل التضخم السنوى لشهر يوليو 2018، مسجلا 13%، مقابل (34.2%) لنفس الشهر من عام 2017.
 
وكان معدل التضخم السنوى لشهر يونيو 2018 سجل 13.8%.
 
وعلى المستوى الشهرى، ارتفع معدل التضخم الشهرى بنسبة (2.5 %) خلال شهر يوليو الماضى، حيث بلـغ الرقـم القيـاسـى العــام لأسعــار المستهلكين لإجمــالـى الجمهوريـة (289.9) مسجـلاً ارتفاعا قـــدره (2.5%) عـن شهر يونيو 2018. 
 
 
وطبقا لبيان صادر عن جهاز الإحصاء اليوم الخميس، وترجع أسباب هــذا الإرتفاع، لزيادة أسعـار مجمـوعة الخضروات بنسبة (8.8%)، والفاكهة بنسبة (3.5%)، وقسم المشروبات الكحولية والدخان بنسبة 7.2، علاوة على ارتفاع قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (5.2%)، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة (4.8%).
 

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