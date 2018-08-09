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"الإسكان" تبيع 2340 وحدة بالعاصمة الإدارية الجديدة في أسبوع

الخميس، 09 أغسطس 2018 09:32 ص
"الإسكان" تبيع 2340 وحدة بالعاصمة الإدارية الجديدة في أسبوع الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان
كتب أحمد حسن
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أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، توفير وحدات إضافية للحاجزين الزائدين الذين سددوا مقدمات الحجز بالحى السكنى " كابيتال ريزيدانس" بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح المهندس خالد عباس، نائب وزير الاسكان للمشروعات القومية، أن الوزارة طرحت للحجز فى المرحلة الأولي 2048 وحدة، وتقدم عليها، وسدد مقدم الحجز في نحو أسبوع 2340 مواطناً، فقرر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، توفير وحدات إضافية للحاجزين الزائدين، وإعلان مواقعها على الموقع الإليكترونى الخاص بالحجز (www.hdb-reservation.com)، حتى يتسنى لمن سددوا مقدمات الحجز الاختيار منها، بالاضافة إلى الوحدات "2048" التى سبق إعلان مواقعها على الموقع الإليكترونى.

وأضاف عباس: نسبة الوحدات الإضافية التى ستطرحها الوزارة للحجز تبلغ نحو 12%، حيث من المقرر بداية من العاشرة صباح الأحد المقبل، الموافق 12 أغسطس الجارى، بدء حجز جميع الوحدات على الموقع الإليكترونى لمن سبق لهم سداد مقدم الحجز.

 

 


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