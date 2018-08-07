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الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 04:12 م
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وزير خارجية كوريا الشمالية يجرى محادثات فى إيران

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 04:01 م
وزير خارجية كوريا الشمالية يجرى محادثات فى إيران جواد ظريف
أ ف ب
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التقى وزير الخارجية الايرانى محمد جواد ظريف الثلاثاء نظيره الكورى الشمالى رى يونغ هو الثلاثاء ، تزامنا مع اعادة الولايات المتحدة فرض عقوباتها على الجمهورية الاسلامية.

واستقبل ظريف نظيره الكورى الشمالى ، الى جانب وفد من المسؤولين فى وزارة الخارجية فى طهران لكن لم يتم الادلاء بأى تصريح للصحفيين.

ويقوم رى بزيارة تستغرق يومين الى طهران ويرتقب ان يلتقي الرئيس الايرانى حسن روحانى الاربعاء.

وأوردت وكالة "فارس" للانباء ان الطرفين بحثا "العلاقات الثنائية ومسائل إقليمية في الشرق الاوسط" بدون إعطاء المزيد من التفاصيل.

وتتزامن الزيارة مع إعادة فرض العقوبات الاميركية على إيران ، بعدما انسحب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووى المبرم بين طهران والقوى الكبرى فى مايو.

وتضغط الولايات المتحدة حاليا على بيونغ يانغ للتخلى عن قدراتها النووية ، بعدما تعهد الرئيس ترامب والزعيم الكورى الشمالى كيم جونغ اون "بنزع الاسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية" خلال قمة تاريخية بينهما عقدت فى يونيو.

وعبر خبراء من الامم المتحدة عن قلقهم إزاء حصول تعاون عسكرى بين ايران وكوريا الشمالية فى السابق ، وفي تقرير نشر في 2017، أكدوا وجود مهربى أسلحة كوريين شماليين يقيمون فى طهران وأوجه شبه فى صناعة الصواريخ لدى البلدين.

 


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