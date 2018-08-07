معامل التنسيق بجامعة جنوب الوادى تستقبل طلاب المرحلة الثالثة للثانوية العامة

أعلن الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى، أن معامل التنسيق الإلكترونى بمقر الجامعة بقنا وفروعها بالأقصر والبحر الأحمر بدأت فى استقبال طلاب الثانوية العامة من المرحلة الثالثة للشعبتين العلمية والأدبية وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية.

وأضاف الدكتور محمد أبو الفضل بدران نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن المعامل تقدم خدماتها لطلاب المرحلة الثالثة الراغبين فى تسجيل رغباتهم حتى يوم الخميس 9 أغسطس بحد أدنى 50% للشعبتين العلمية والأدبية .