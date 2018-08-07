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الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 02:54 م
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مصرع طفل صدمته سيارة أثناء لهوه أمام منزله بالدقهلية

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 02:11 م
مصرع طفل صدمته سيارة أثناء لهوه أمام منزله بالدقهلية اللواء محمد حجي مدير امن الدقهليه
الدقهلية شريف الديب
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 لقي طفل مصرعه عقب صدمه بسيارة ملاكى أثناء لهوه أمام منزله بقرية بانوب التابعة لمركز نبروة بمحافظة الدقهلية.

تلقي اللواء محمد حجي مدير امن الدقهلية ، اخطارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية ،بورود بلاغ الى مامور مركز نبروة بوفاة الطفل عبده  م. ع.   عمر عامان ومقيم قرية بانوب مركز نبروه على اثر اصطدام  سيارة ملاكى قيادة عمرو م.  م. حال لهوه امام منزله مما ادى الى حدوث اصابته بكسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلى بالمخ.

وتم التحفظ على قائد السيارة وجاري تحرير محضر بالواقعة وعرض السائق على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


 
 

 
 
 

 


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