مد فترة إغلاق شارع 26 يوليو بوسط البلد لمدة عام بسبب أعمال مترو الانفاق

كتب عبد الرحمن سيد

تشرف اﻹدارة العامة لمرور القاهرة، على تنفيذ أعمال استكمال المرحلة الثالثة لمشروع مترو الأنفاق، مما يستلزم مد فترة غلق شارع 26 يوليو فى الوصلة من تقاطعه مع شارع طلعت حرب إلى تقاطعه مع شارع رمسيس، وستكون الأعمال لمدة عام في الفترة من 11/ 8 / 2018 وحتى 10 / 8 / 2019م

وسوف تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة، بتعيين الخدمات المروريه اللازمه لتيسير حركة المرور بالمنطقة وستقوم الشركة المنفذة للمشروع، بوضع المساعدات الفنية والاقماع والإضاءات الكافية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة.