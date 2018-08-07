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الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 01:30 م
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محافظ جنوب سيناء يوجه بتوفير الرعاية الكاملة لحجاج الجمعيات الأهلية

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 01:04 م
محافظ جنوب سيناء يوجه بتوفير الرعاية الكاملة لحجاج الجمعيات الأهلية اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء
جنوب سيناء – فايزة مرسال
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استقبل اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، فؤاد عبد العظيم غريب، مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى، ومحمد أحمد الفخرانى، مشرف حج الجمعيات الأهلية لهذا العام، وزيدان عبد الغفار، وكيل مديرية التضامن بجنوب سيناء.

ووجه المحافظ بتوفير أوجه الرعاية الكاملة لحجاج الجمعيات الأهلية من أهالي جنوب سيناء ، وعددهم " 70 " حاج وحاجه، كما أمر بتوفير أتوبيس لنقلهم من مدينة طور سيناء، إلي مطار القاهرة الدولي يوم السبت 11 أغسطس مع توفير وجبة غذائية، ومياه مثلجة، وسبل الراحة طوال رحلتهم بالأراضي السعودية ، متمنيا لهم حجا مبرورا وسعيا مشكور وعودة بسلامة الله إلي أرض جنوب سيناء.


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