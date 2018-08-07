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تعرف على 8 مطالب للصيادين فى بحيرة البردويل بشمال سيناء

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 08:35 م
تعرف على 8 مطالب للصيادين فى بحيرة البردويل بشمال سيناء صيادو بحيرة البردويل
شمال سيناء ـ محمد حسين
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أجمع الصيادون فى بحيرة البردويل على وجود مطالب عاجلة خاصة بهم للتيسير عليهم فى حركة الصيد داخل بحيرة البردويل والتى انطلقت ظهر السبت ومقرر استمرارها لمدة شهر بعد توقف 5 شهور.
 
والمطالب هى..
 
1 ـ مضاعفة كميات الوقود المخصص لمراكب الصيد.
2 ـ مد فترة الصيد المسموح بها لتشمل الصيد ليلا بدلا من الاكتفاء بتوقيت من 6 صباحا ل6 مساء.
3 ـ مراعاة خروج انتاج البحيرة من الاسماك فى توقيت يسمح بنقله على الفور لمبردات الحفظ والأسواق وعدم انتظاره حتى لايتعرض للتلف.
4 ـ توفير خدمات اضافية للصيادين واهمها ادوات الصيد، والصيانة للماكينات والمراكب.
5 ـ سرعة صرف التعويضات الخاصة بتوقف حركة الصيد .
6 ـ  عمل تأمين لكل صياد لضمان وصول ما يكفى حاجته واسرته فى حال توقف عن العمل فى البحيرة لأى ظرف طارئ وفقد مصدر دخله.
7 ـ ان تقوم الجمعيات الخاصة بالصيادين بمنح خدمات وامتيازات للصيادين فى مجال فرص تعليم ابنائهم والحج والرحلات والحصول على قروض مناسبة لتسيير يوميات حياتهم .
8 ـ عقد لقاء اسبوعى بحضور كافة القيادات المهتمة  لبحص مشاكل الصيادين فى البحيرة واستماع المسئولين اليها.

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