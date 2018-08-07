تعرف على 8 مطالب للصيادين فى بحيرة البردويل بشمال سيناء

أجمع الصيادون فى بحيرة البردويل على وجود مطالب عاجلة خاصة بهم للتيسير عليهم فى حركة الصيد داخل بحيرة البردويل والتى انطلقت ظهر السبت ومقرر استمرارها لمدة شهر بعد توقف 5 شهور.
والمطالب هى..
1 ـ مضاعفة كميات الوقود المخصص لمراكب الصيد.
2 ـ مد فترة الصيد المسموح بها لتشمل الصيد ليلا بدلا من الاكتفاء بتوقيت من 6 صباحا ل6 مساء.
3 ـ مراعاة خروج انتاج البحيرة من الاسماك فى توقيت يسمح بنقله على الفور لمبردات الحفظ والأسواق وعدم انتظاره حتى لايتعرض للتلف.
4 ـ توفير خدمات اضافية للصيادين واهمها ادوات الصيد، والصيانة للماكينات والمراكب.
5 ـ سرعة صرف التعويضات الخاصة بتوقف حركة الصيد .
6 ـ عمل تأمين لكل صياد لضمان وصول ما يكفى حاجته واسرته فى حال توقف عن العمل فى البحيرة لأى ظرف طارئ وفقد مصدر دخله.
7 ـ ان تقوم الجمعيات الخاصة بالصيادين بمنح خدمات وامتيازات للصيادين فى مجال فرص تعليم ابنائهم والحج والرحلات والحصول على قروض مناسبة لتسيير يوميات حياتهم .
8 ـ عقد لقاء اسبوعى بحضور كافة القيادات المهتمة لبحص مشاكل الصيادين فى البحيرة واستماع المسئولين اليها.
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