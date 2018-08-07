الجيش السورى يهاجم آخر بؤر تنظيم داعش الإرهابى فى مدينة السويداء

كتب: محمد الأحمدى

شن سلاح الجو السورى لليوم الثانى على التوالى غارات مكثفة ضد مواقع تنظيم "داعش" الإرهابى فى بادية السويداء مع استكمال الوحدات البرية استعدادها لاكتساح مواقع التنظيم.

وأفادت وكالة "سانا" السورية بأن وحدات من الجيش السورى واصلت اليوم تعزيز انتشارها على جميع الخطوط على اتجاه بادية السويداء بالتوازى مع تنفيذ ضربات مركزة على تحركات وتجمعات إرهابيى "داعش" (المحظور فى روسيا).

وأضافت أن سلاحى الجو والمدفعية نفذا اليوم ضربات مركزة ودقيقة على تحركات وآليات لإرهابيى "داعش" فى مناطق الوعر وأرض الكراع ومزارع الخطيب وصنيم الغرز وإلى الشرق من دياثة وخربة الحصن وتل رزين على عمق يتراوح بين 15 و30 كم من قرى الريف الشرقى والشمال الشرقي. وحققت الرمايات إصابات مباشرة.

وتعتبر منطقة البادية شمال شرقى السويداء آخر منطقة لتجمعات التنظيم التكفيرى فى جنوب سوريا، والتى ينطلق منها للاعتداء على القرى والتجمعات السكنية فى ريف السويداء من الجهتين الشرقية والشمالية الشرقية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن خطة الجيش تقضى بشن الهجوم انطلاقا من المحور الشمال الشرقى لإنهاء وجود "داعش" فى آخر بؤر تجمعاته فى الجنوب الشرقى لسوريا، وفى إطار الرد على العملية الإرهابية التى وقعت فى محافظة السويداء الشهر الماضى.