video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 09:46 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

أستراليا تطلب من بيونج يانج إعادة رفات جنود مفقودين منذ الحرب الكورية

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 08:30 ص
أستراليا تطلب من بيونج يانج إعادة رفات جنود مفقودين منذ الحرب الكورية زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون
سيدنى (أ ف ب)
إضافة تعليق

أعلنت أستراليا اليوم الثلاثاء، أنها دعت كوريا الشمالية خلال اجتماع نادر بين دبلوماسيين من البلدين، إلى العمل على إحراز تقدّم فى ما يتعلّق بملف رفات 43 جنديًا أستراليًا فُقدوا أيام الحرب الكورية (1950-1953).

وقاتل نحو 17 ألف أسترالى فى كوريا فى إطار قوة الأمم المتحدة المتعددة الجنسيات التى كانت تدافع عن الجنوب فى مواجهة الكوريين الشماليين.

وفى المجموع، قُتل 340 جنديًا وأصيب 1216 بجروح، ولا يزال هناك 43 أستراليًا مفقودين وتعتبرهم أستراليا فى عداد القتلى.

وقد تطرقت وزيرة الخارجية الأسترالية جولى بيشوب إلى هذه القضية مع نظيرها الكورى الشمالى رى يونج هو، خلال منتدى أمنى فى سنغافورة فى نهاية هذا الأسبوع، بعد أيام من إعادة بيونج يانج رفات 55 جنديًا أمريكيًا إلى الولايات المتحدة.

وأضافت "لقد عرضنا مساعدة من جانب أطباء شرعيين وخبراء، من أجل استعادة جثث الجنود الأستراليين، وقد أحيط علمًا بذلك" نظيرها الكورى الشمالى.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

كوريا الشمالية تنتقد تمديد الاتفاق النووى الأمريكى اليابانى

صور.. جولة تفقدية لزعيم كوريا الشمالية للمشاريع الاقتصادية فى بلاده

استراليا

بيونج يانج

كوريا الشماليه

اخبار استراليا

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
وزير الرى: "قلقى" من سد النهضة صحى لترشيد الاستهلاك

وزير الرى: "قلقى" من سد النهضة صحى لترشيد الاستهلاك

"الصحة" ترفع سعر الأنسولين المحلى إلى 48 جنيه

"الصحة" ترفع سعر الأنسولين المحلى إلى 48 جنيه

بعد محاولة انتحار فلتاؤس المقارى.. كيف وصف البابا شنودة رهبان أبو مقار أثناء خلافه مع متى المسكين؟.. البابا الراحل: 52 راهبا تركوا الدير ومنهم من يعالج نفسيا.. ينصح المقدم على الرهبنة: دور على دير تانى.. فيديو

بعد محاولة انتحار فلتاؤس المقارى.. كيف وصف البابا شنودة رهبان أبو مقار أثناء خلافه مع متى المسكين؟.. البابا الراحل: 52 راهبا تركوا الدير ومنهم من يعالج نفسيا.. ينصح المقدم على الرهبنة: دور على دير تانى.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة