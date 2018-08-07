أستراليا تطلب من بيونج يانج إعادة رفات جنود مفقودين منذ الحرب الكورية

سيدنى (أ ف ب)

أعلنت أستراليا اليوم الثلاثاء، أنها دعت كوريا الشمالية خلال اجتماع نادر بين دبلوماسيين من البلدين، إلى العمل على إحراز تقدّم فى ما يتعلّق بملف رفات 43 جنديًا أستراليًا فُقدوا أيام الحرب الكورية (1950-1953).

وقاتل نحو 17 ألف أسترالى فى كوريا فى إطار قوة الأمم المتحدة المتعددة الجنسيات التى كانت تدافع عن الجنوب فى مواجهة الكوريين الشماليين.

وفى المجموع، قُتل 340 جنديًا وأصيب 1216 بجروح، ولا يزال هناك 43 أستراليًا مفقودين وتعتبرهم أستراليا فى عداد القتلى.

وقد تطرقت وزيرة الخارجية الأسترالية جولى بيشوب إلى هذه القضية مع نظيرها الكورى الشمالى رى يونج هو، خلال منتدى أمنى فى سنغافورة فى نهاية هذا الأسبوع، بعد أيام من إعادة بيونج يانج رفات 55 جنديًا أمريكيًا إلى الولايات المتحدة.

وأضافت "لقد عرضنا مساعدة من جانب أطباء شرعيين وخبراء، من أجل استعادة جثث الجنود الأستراليين، وقد أحيط علمًا بذلك" نظيرها الكورى الشمالى.