نائب يطالب وزير الشباب بعرض تحقيقات لجنة مخالفات اتحاد الكرة على البرلمان

كتب محمد أبو عوض

طالب النائب محمد زين الدين وكيل لجنة النقل بالبرلمان، وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحى بضرورة فتح ملف المخالفات الخاصة باتحاد الكرة خلال الفترة الماضية، وعرض أخر ما توصلت إليه الجنة المشكلة من الوزارة لفحص ملفات الاتحاد الإدارية والمالية.

وتابع عضو مجلس النواب، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، هناك مخالفات كثيرة شهدتها منظومة الرياضة فى الفترة القليلة الماضية وهى ما تدفعنا لضرورة كشفها، للعمل على القضاء على منظومة فشل اتحاد الكرة الذى تسبب فى إصابة المصريين بالغضب بعد النتائج السيئة فى بطولة كأس العالم، فضلا عن تحدث الكثير عن ملف التلاعب فى تذاكر المباريات.

وأكد"زين الدين"، أن رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان تقدم بطلب إلى الدكتور على عبد العال حول تشكيل لجنة تقصى حقائق حول ما أشيع حول مخالفات مالية وادارية فى إتحاد الكرة، لكشف الحقائق على الشعب المصرى .