فرنسا تعلن إصابة 4 من رعاياها فى زلزال إندونيسيا

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أعلنت فرنسا، اليوم الإثنين، إصابة 4 من رعاياها جراء الزلزال العنيف الذي ضرب جزيرة (لومبوك) الإندونيسية، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 98 شخصا، وإصابة أكثر من 200 آخرين.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية- في بيان- إن سفارة فرنسا بجاكارتا على تواصل مستمر مع السلطات المحلية المعنية بعمليات الإنقاذ و إجلاء الرعايا الأجانب والسياح، مشيرة أيضا إلى إيفاد موظفين قنصليين بمطار لومبوك لتقديم المساعدة للرعايا الفرنسيين.

كما أوصت الوزارة، الفرنسيين المقيمين أو المتواجدين بصفة مؤقتة في إندونيسيا بطمأنة ذويهم في فرنسا بكل وسائل الاتصال المتاحة بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعى.

من جانبه، قدم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير خارجيته جون ايف لودريان، تعازيهما لضحايا الزلزال، معربين عن تضامنهما مع إندونيسيا حكومة وشعبا.