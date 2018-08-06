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إصابة عامل بـ"لدغة ثعبان" أثناء عمله داخل أرض زراعية بالدقهلية

الإثنين، 06 أغسطس 2018 12:29 م
إصابة عامل بـ"لدغة ثعبان" أثناء عمله داخل أرض زراعية بالدقهلية اللواء محمد حجي مدير امن الدقهلية
الدقهلية شريف الديب
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أصيب عامل بناحية مركز أجا بمحافظة الدقهلية بلدغة ثعبان اثناء العمل داخل أرض زراعية وتم نقله للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية إخطارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية ، بورود بلاغ من مستشفى أجا المركزى إلى مأمور مركز أجا بوصول المدعو محمد م. م. ٣٠عام عامل ، ومقيم قرية ميت اشنا التابعة لدائرة المركز مصاب بحالة اعياء إدعاء لدغة  ثعبان له.

وعلى الفور ، انتقل ضباط مباحث المركز ، وبسؤال والده قرر بأنه حال قيام نجله بالعمل بأرضهما الزراعية بزمام القرية لدغه ثعبان بإحدى قدميه ، وجاري تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

 
 
 

 


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