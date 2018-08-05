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محافظ الشرقية يكرم اليوم أوائل الجمهورية للشهادات العامة

الأحد، 05 أغسطس 2018 05:00 ص
محافظ الشرقية يكرم اليوم أوائل الجمهورية للشهادات العامة محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى
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تنظم محافظة الشرقية، احتفالية كبرى لتكريم طلاب الشهادات العامة، المتفوقين على مستوى الجمهورية من أبناء المحافظة، بحضور اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، والنواب والشخصيات العامة، وذلك بمسرح مديرية التربية والتعليم بمدرسة الثانوية العسكرية بالزقازيق، فى العاشرة صباح اليوم الأحد.

وقال اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه سيتم تكريم أوائل الشهادة الاعدادية وأوائل شهادات الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية، والمتفوقين من متحدى الإعاقة، والمتميزين من القائمين على العملية التعليمية بالمحافظة، كما سيتم منحهم شهادات تقدير وجوائز تقديرية، لمجهوداتهم وحرصهم على التفوق.

 


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