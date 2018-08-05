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الأمن يستجوب عاطلا ضبط بحوزته كاميرا مراقبة سرقها لبيان ارتكابه وقائع أخرى

الأحد، 05 أغسطس 2018 07:01 ص
الأمن يستجوب عاطلا ضبط بحوزته كاميرا مراقبة سرقها لبيان ارتكابه وقائع أخرى متهم - أرشيفية
كتب كريم صبحى
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تستجوب أجهزة الأمن بالقاهرة عاطلا ضبط بحوزته كاميرا مراقبة سرقها من شركة بمنطقة الزيتون، لبيان ارتكابه وقائع أخرى.

البداية أثناء مرور دورية شرطية لتفقد الحالة الأمنية تمكنت من ضبط المتهم "أحمد ن" 27 سنة عاطل، وبالكشف عليه تبين أن مطلوب التنفيذ عليه فى 3 أحكام حبس سلاح أبيض وسرقة وصادر ضده حكم بالحبس سنة.

وبتفتيشه عثر معه على كاميرا مراقبة و"مفك"، يستخدمه فى السرقة وبمناقشته اعترف بسرقة المضبوطات من شركة مجمعات استهلاكية وباستدعاء مدير المجمع تم التعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة التى تولت التحقيق.


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