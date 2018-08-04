video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 04 أغسطس 2018 12:01 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مهاتير: ماليزيا قد تستفيد من الحرب التجارية فى جذب الاستثمارات

السبت، 04 أغسطس 2018 11:01 ص
مهاتير: ماليزيا قد تستفيد من الحرب التجارية فى جذب الاستثمارات مهاتير محمد
أ ش أ
إضافة تعليق

صرح رئيس الوزراء الماليزى مهاتير محمد، اليوم السبت، بأن بلاده من الممكن أن تستفيد من الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة من حيث جذب الاستثمار الأجنبي.

وقال مهاتير خلال مؤتمر صحفى وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (برناما) الماليزية، إن السياسات التى نفذت فى هذه الحرب التجارية سوف تتسبب فى عدم استثمار المستثمرين فى دول معينة وفى الوقت نفسه تعود بالنفع على الدول التى لا تتورط فى هذا الحرب،.

وأضاف أننا لا نتورط فى هذه الحرب التجارية وهناك احتمال بأن المستثمرين الذى لا يستطيعون أن يستثمروا فى بلد معين سيأتون إلى ماليزيا. مشيرا إلى أن بلاده مستعدة طوال الوقت للتجارة الخارجية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الحرب التجارية بين واشنطن وبكين تقود مؤشر نيكى للانخفاض

أمريكا تواصل إطلاق رصاصات الحرب التجارية.. ترامب يعتزم فرض رسوم إضافية بقيمة 200 مليار دولار.. الأزمات تتصاعد بين واشنطن وبكين.. الرئيس الأمريكى: سننهى الممارسات الصينية غير النزية.. والتنين الصينى يحذر

ماليزيا

اخبار ماليزيا

اخبار العالم

ماليزيا اليوم

اخبار امريكا




لا تفوتك
الكهرباء: إضافة ألف ميجا وات سبتمبر المقبل من مشروعات رفع كفاءة 3 محطات

الكهرباء: إضافة ألف ميجا وات سبتمبر المقبل من مشروعات رفع كفاءة 3 محطات

لماذا بادر الأساقفة بغلق حساباتهم على "فيس بوك"؟.. اعرف أكثر

لماذا بادر الأساقفة بغلق حساباتهم على "فيس بوك"؟.. اعرف أكثر

" On Sport" تعرض جدول الدورى عقب نهاية الجولة الأولى

" On Sport" تعرض جدول الدورى عقب نهاية الجولة الأولى

"حماية المستهلك" يلزم شركات الأدوية بسحب 14 دواء تحتوى شوائب مسرطنة

"حماية المستهلك" يلزم شركات الأدوية بسحب 14 دواء تحتوى شوائب مسرطنة

فيديو.. هؤلاء الإرهابيون مطلوبون على قوائم الرباعى العربى

فيديو.. هؤلاء الإرهابيون مطلوبون على قوائم الرباعى العربى

كل ما تريد معرفته عن غلق كوبرى السيدة عائشة جزئيا والطرق البديلة

كل ما تريد معرفته عن غلق كوبرى السيدة عائشة جزئيا والطرق البديلة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة