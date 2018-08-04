مهاتير: ماليزيا قد تستفيد من الحرب التجارية فى جذب الاستثمارات

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صرح رئيس الوزراء الماليزى مهاتير محمد، اليوم السبت، بأن بلاده من الممكن أن تستفيد من الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة من حيث جذب الاستثمار الأجنبي.

وقال مهاتير خلال مؤتمر صحفى وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (برناما) الماليزية، إن السياسات التى نفذت فى هذه الحرب التجارية سوف تتسبب فى عدم استثمار المستثمرين فى دول معينة وفى الوقت نفسه تعود بالنفع على الدول التى لا تتورط فى هذا الحرب،.

وأضاف أننا لا نتورط فى هذه الحرب التجارية وهناك احتمال بأن المستثمرين الذى لا يستطيعون أن يستثمروا فى بلد معين سيأتون إلى ماليزيا. مشيرا إلى أن بلاده مستعدة طوال الوقت للتجارة الخارجية.